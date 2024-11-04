"Підтримую мобілізацію жінок": Безугла заявила про "незаконну дискримінацію чоловіків"

Парламентарка пропонує розпочати з мобілізації жінок на тилові посади. Вона вважає, що так вдасться відправити на фронт із тилу "пристроєних" чоловіків, які "порішали" та яких зачекалися бойові підрозділи.

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Народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар’яна Безугла підтримує мобілізацію жінок. У своїй публікації на Facebook парламентарка зазначила, що в Конституції України немає різниці між громадянами за статтю і нинішня ситуація, де до мобілізації залучаються лише чоловіки, є дискримінаційною. Мобілізація жінок могла б допомогти знизити кількість призовників серед чоловіків.

"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії (Берлінській. — Ред.) за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше — це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок", — написала народна обраниця.

Безугла пропонує почати з мобілізації жінок на тилові посади, такі як діловоди та кадровики, оскільки в тилу є чимало "пристроєних" чоловіків. За її словами йдеться про "тисячі й тисячі чоловіків, які "порішали" та яких бойові підрозділи вже зачекалися". Вона зауважила, що натомість у бойові бригади "гребуть зараз із тилових підрозділів не так "роти охорони", як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних силах".

Парламентарка також акцентувала на необхідності трудової мобілізації. Йдеться про виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості.

"Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх розбірок. Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація — на чергову втрату державності", — пояснила Безугла.

Вона додала, що неодноразово подавала такі правки до законів, але не отримала підтримки від колег та урядовців. На її думку, "можливо мобілізовані жінки навели б порядок у безладі".

Нагадаємо, 30 жовтня очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська заявила, що в Україні необхідна мобілізація жінок. Вона зазначила, що розуміє, що це непопулярне рішення. Однак, на її думку, якщо цього не зробити, то країні доведеться здатися.

1 листопада ветеран російсько-української війни Масі Найєм пояснив як, на його думку, держава мала б комунікувати щодо необхідності мобілізації 160 тисяч осіб. Він вважає, що суспільству варто було б заявити, що інакше Україна може опинитися перед загрозою капітуляції.