Посилити мобілізацію жінок до ЗСУ: волонтерка Берлінська назвала причини

Волонтерка Марія Берлінська впевнена, що варто готуватися всім громадянам до відправки на фронт — як чоловікам, так і жінкам. Також вона переконана в необхідності починати підготовку дітей для захисту країни.

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Очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська вважає, що держава повинна посилити рекрутинг жінок до лав ЗСУ. Про це вона сказала в інтерв'ю для ТСН, яке показали в ефірі Національного телемарафону.

Вона відзначає, що розуміє про непопулярність цього рішення, однак переконана, що тільки там Україна може вижити у війні.

Інтерв'ю Марії Берлінської для ТСН

"І я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посестер пішло. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило", — додала Берлінська.

Волонтерка зазначила, що не вважає, що життя чоловіка коштує менше, ніж життя жінки. Тому, каже вона, "або ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться і мобілізовувати також жінок, або нам доведеться здатися".

"Ми хочемо здатися і жити за законами "руского міра", де вся країна буде в братських могилах? Не хочемо. А я точно знаю, що "русскій мір" — це не просто про триколор, який може висіти над Києвом. Вони будуть займатися масовими вбивствами", — наголосила Берлінська.

За її словами, варто позбутися всіх ілюзій та активно готуватися до оборони.

"Якщо вам недостатньо стертих у попіл Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та багатьох інших міст, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали, я не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти — це підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок, щоб не воювали наші діти", — каже Берлінська.

Також волонтерка вважає, що необхідно починати підготовку дітей для захисту країни з 5-6 класу.

"Діти вже можуть літати на дронах, вчитися програмувати, саме для того, щоб вони не воювали", — констатує керівниця волонтерського проєкту Victory drones.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію. Багато експертів не раз говорили про марність конкуренції з Росією в живій силі, але влада вважає за краще обирати інший шлях.

Також ми розповідали про те, з якими спеціальностями жінок можуть призвати до ЗСУ. Щоб потрапити в армію, жінки повинні бути придатними за станом здоров'я та мати призовний вік. Медиків та фармацевтів можуть мобілізувати, а фахівчині з іншими спеціальностями можуть піти в ЗСУ добровільно й укласти контракт.