Усилить мобилизацию женщин в ВСУ: волонтер Берлинская назвала причины

Волонтер Мария Берлинская уверена, что стоит готовиться всем гражданам к отправке на фронт — как мужчинам, так и женщинам. Также она убеждена в необходимости начинать подготовку детей для защиты страны.

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Руководительница волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская считает, что государство должно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ. Об этом она сказала в интервью для ТСН, которое показали в эфире Национального телемарафона.

Она отмечает, что понимает о непопулярности этого решения, однако убеждена, что только там Украина может выжить в войне.

Интервью Марии Берлинской для ТСН

"И я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень много моих сестер пошло. Уже многие из них погибли. Нам надо выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило", — добавила Берлинская.

Волонтер отметила, что не считает, что жизнь мужчины стоит меньше, чем жизнь женщины. Поэтому, говорит она, "или мы сохраняем своих мужчин, или нам придется и мобилизовать также женщин, или нам придется сдаться".

"Мы хотим сдаться и жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах? Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" — это не просто о триколоре, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами", — подчеркнула Берлинская.

По ее словам, стоит избавиться от всех иллюзий и активно готовиться к обороне.

"Если вам недостаточно стертых в пепел Мариуполя, Авдеевки, Бахмута и многих других городов, то надо включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — говорит Берлинская.

Также волонтер считает, что необходимо начинать подготовку детей для защиты страны с 5-6 класса.

"Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали", — констатирует руководитель волонтерского проекта Victory drones.

Напомним, Фокус писал о том, поможет ли мобилизация украинских женщин остановить Россию. Многие эксперты не раз говорили о бесполезности конкуренции с Россией в живой силе, но власть предпочитает выбирать другой путь.

Также мы рассказывали о том, с какими специальностями женщин могут призвать в ВСУ. Чтобы попасть в армию, женщины должны быть годными по состоянию здоровья и иметь призывной возраст. Медиков и фармацевтов могут мобилизовать, а специалисты с другими специальностями могут пойти в ВСУ добровольно и заключить контракт.