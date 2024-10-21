"Спасти Европу от войны". Поможет ли мобилизация украинских женщин остановить Россию

Мобилизацию женщин обсуждают параллельно со снижением призывного возраста. Пока речь идет о работе в тылу, но армейские потребности быстро меняются. Многие эксперты не раз говорили о бесполезности конкуренции с Россией в живой силе, но власти предпочитают выбирать другой путь.

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Защита Европы от России может потребовать мобилизации украинских женщин для заполнения "пробелов" в Вооруженных силах. Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает это оправданной мерой, если не удастся предотвратить широкомасштабную войну в Европе, которая была с 1939 по 1945 годы.

"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. По моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году. Другими путями, не путем призыва украинских женщин", — заявил бывший главком ВСУ, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House.

Дискуссию о мобилизации женщин продолжил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. По его мнению, речь не идет о "пробежках в окопах с автоматами". В ВСУ не хватает финансистов и часто по этой причине воинские части не могут потратить выделенные им на счета деньги.

"Нет просто экономиста и бухгалтера для проведения операций. Мы сейчас говорим о женщинах-военнообязанных, которые пойдут добровольно", — заявил Федиенко.

Из-за полномасштабной войны многие виды бизнеса закрываются, а в воинских частях могут понадобиться бухгалтеры. Тем более в секторе обороны можно заработать больше, добавляет он.

"На мой взгляд то, что сказал Залужный, имеет нотки сарказма к европейскому сообществу. Cмотрите, у нас заканчиваются военнослужащие, которые защищают не только территорию Украины, но и всего европейского сообщества. И намек на то, что если они не ускорятся в оказании помощи, все может быть и никто не исключает того, что война будет на территории Европейского Союза", — объяснил политик.

Позднее коллега Федиенко по комитету, нардеп Ирина Фриз заявила, что на данный момент Генштаб не видит необходимости мобилизовать женщин или снижать призывной возраст. Без внесения изменений в законодательство никто не сможет мобилизовать женщин и мужчин моложе 25 лет.

Четыре этапа мобилизации в Украине: когда женщин могут забрать в армию

Отметим, что украинское законодательство обязывает стать на воинский учет женщин, имеющих медицинские и фармацевтические специальности, а также пригодных к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

Согласно данным Минобороны Украины к концу сентября 2024 года в ВСУ служило около 68 000 женщин, непосредственно в зоне боевых действий находились около 5 000 женщин. Однако четвертый этап всеобщей мобилизации в Украине подразумевает призыв всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья, говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Первый, второй и третий мобилизационные этапы подразумевают призыв резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО, проходивших срочную службу или служивших по контракту до 2014 года.

"Если придет время четвертого этапа, призовут всех: женщин, мужчин, забронированных и прочие категории. Мы говорим сейчас о критической ситуации, а сейчас мобилизуют медсестер. Объективно армии нужны врачи", — подчеркивает аналитик.

Европа опасается прямого конфликта с РФ и не будет отправлять в Украину своих солдат. Увеличение армии РФ до 1,5 млн человек с 1 декабря 2024 года говорит о подготовке к войне с цивилизованным миром. Парадокс заключается в том, что Европа продолжает покупать у России нефть и другие ресурсы, спонсируя военные возможности агрессора, добавил Нарожный.

Выступление экс-главкома ВСУ в Лондоне и заявления о мобилизации женщин в экстренный период сделаны неслучайно. Залужный хочет показать партнерам решимость военно-политического руководства Украины продолжать войну с Россией. Подготовка к возможному контрнаступлению потребует ресурсы, а ВСУ примерно на 80% зависят от западной помощи, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Мобилизационный резерв РФ в настоящее время оценивается до 12 миллионов человек, в условиях частичной мобилизации российская армия пополняется до 35 000 человек в месяц без помощи военных из КНДР, подчеркивает эксперт.

Общий мобилизационный резерв ВСУ не превышает 3 млн человек, поэтому к моменту объявления в Украине всеобщей мобилизации соотношение сил было 1 к 4 в пользу ВС РФ.

Отметим, что Северная Корея решила отправить в Украину 12 тысяч военных. До 1 500 бойцов спецназа поехали на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Солдат из КНДР, как уточнили собеседники Фокуса в украинской военной разведке, обучают на полигонах в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске и Владивостоке. Также Пхеньян активно снабжает оккупантов боеприпасами: с августа 2024 года Россия получила более 13 000 контейнеров артиллерийских снарядов, баллистических и противотанковых ракет.

ВСУ получают списанные танки Leopard и Abrams

Сотрудничество Украины и Запада не столь всеобъемлющее, как России и Северной Кореи. Тенденция показывает нежелание НАТО воевать за Украину, поэтому солдат в помощь ВСУ точно не отправят, говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

"Европейцы фактически себя не хотят защищать, ведь они не сбивают российские ракеты и дроны, летящие к ним. Делают вид, что ничего не случилось. В Украине достаточно мобилизационного ресурса среди мужчин, но государству надо создать условия не принуждения, а мотивации", — комментирует он.

Победа на поле достигается не массовым привлечением людей, а технологиями. Списанные танки Leopard 1 и Abrams в недостаточном количестве не смогут кардинально изменить ситуацию, в то время как российская армия медленно продвигается на Донбассе, добавил аналитик.

"Дали нам несколько истребителей F-16, но используют их как летающие радары — это 5% их возможностей. Вопрос в создании профессиональной армии до сих пор актуален", — заключает Жданов.

Напомним, украинцы 17 октября сообщали о техническом сбое в приложении для военнообязанных "Резерв+". Часть граждан получили отсрочку до завершения всеобщей мобилизации в Украине.

В Минцифре говорили о возможности заключения контракта с ВСУ без похода в ТЦК и проверок ВВК благодаря новой функции рекрутинга в приложении "Дія". Призывник сможет поговорить с представителем бригады без прохождения медкомиссии.