"Чтобы другие не выбрали вместо вас": в "Дії" можно стать оператором дронов без ТЦК и ВЛК (видео)

Чтобы стать оператором дрона или инженером по работе с беспилотниками, украинцам достаточно сделать три шага, пояснил вице-премьер Михаил Федоров. Благодаря приложению "Дія" они попадут в армию без общения с военкомами и без лишней волокиты с врачами.

Related video

В мобильном приложении "Дія" появилась новая функция рекрутинга в ряды ВСУ, которая дает возможность заключить контракт без участия терцентров комплектования (ТЦК) и даже без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Желающие могут стать бойцами "Армии дронов" и оказаться в элитных подразделениях, которые занимаются беспилотниками. О деталях подачи заявления и заключения контракта министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на странице Facebook.

Мобилизация в Украине и рекрутинг в "Дії"

Федоров пояснил, что через мобильное приложение украинцы могут вступить в "Армию дронов" и будут делать это, не контактируя с ТЦК. Для этого следует запустить приложение "Дія", найти соответствующий пункт в меню, сделать несколько кликов и таким образом подать заявление в выбранное подразделение. Министр подчеркнул, что человек будет общаться с представителем бригады и ему даже не придется проходить ВВК.

"Самостоятельно выбираете направление, связанное с БПЛА, — от оператора любого дрона до инженера. Выбирайте, где служить самостоятельно, в Дии, чтобы другие не выбрали вместо вас", — подытожил чиновник.

Шаги для присоединения к "Армии дронов".

Подача заявления через приложение "Дія". При выборе соответствующего пункта меню пользователь попадает на страницу с перечнем подразделений, которые ищут специалистов БПЛА. С помощью фильтров можно выбрать специализацию: например, оператор дронов или инженер. После выбора подразделения и вакансии появляются требования к кандидату, должностные обязанности и условия заключения контракта. Если гражданина все устраивает, он щелкает на кнопку "Продолжить" и появляется текст заявления. В тексте заявления — данные о рекруте и две отметки внизу: о том, что он пригоден для армии, и о том, что сейчас не служит. После этого можно нажать "Отправить" и ждать следующего этапа. Собеседование — следующий шаг после подачи заявления. На этом этапе с гражданином общаются представители подразделения. Общение похоже на то, как происходит наем на работу: обсуждают умения, опыт и тому подобное. Заключение контракта — последний этап, объясняется в заметке Федорова. После заключения контракта человек отправляется в учебный центр. При этом к нему не имеют никакого отношения ТЦК и ВЛК, подразделение его для себя уже "забронировало" и есть гарантия, что человек попадет туда, куда хотел.

Отметим, 15 октября заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко объяснил, чем отличается рекрутинг от мобилизации. По его словам, перед заключением контракта с человеком разговаривают и четко объясняют, что его ожидает на войне. В таком случае контракт заключается добровольно, когда известны все последствия такого решения.

Напоминаем, 14 октября народный депутат Александр Федиенко отреагировал на 6 млн украинцев, которые не обновили данные в ТЦК и избегают мобилизации. Между тем в Одесском областном терцентре комплектования объяснили суть конфликта между группой военкома и водителем фургона, который произошел в городе Беляевка.