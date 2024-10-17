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"Щоб інші не обрали замість вас": у "Дії" можна стати оператором дронів без ТЦК та ВЛК (відео)

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Фото: Telegram / Михайло Федоров | Українці можуть самостійно долучитись до "Армії дронів" (ілюстративне фото)

Щоб стати оператором дрона чи інженером по роботі з безпілотниками, українцям достатньо зробити три кроки, пояснив віцепрем'єр Михайло Федоров. Завдяки застосунку "Дія" вони потраплять в армію без спілкування з військкомами і без зайвої тяганини з лікарями.

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У мобільному застосунку "Дія" з'явилась нова функція рекрутингу до лав ЗСУ, яка дає можливість укласти контракт без участі терцентрів комплектування (ТЦК) і навіть без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Охочі можуть стати бійцями "Армії дронів" і опинитись у елітних підрозділах, які займаються безпілотниками. Про деталі подання заяви та укладання контракту міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на сторінці Facebook.

Мобілізація в Україні та рекрутинг у "Дії"

Федоров пояснив, що через мобільний застосунок українці можуть вступити до "Армії дронів" і робитимуть це, не контактуючи з ТЦК. Для цього слід скористатись застосунком "Дія" — знайти відповідний пункт у меню, зробити кілька кліків і в такий спосіб подати заяву в обраний підрозділ. Міністр наголосив, що людина спілкуватиметься з представником бригади і їй навіть не доведеться проходити ВЛК.

"Самостійно обираєте напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Обирайте, де служити самостійно, в Дії, щоб інші не обрали замість вас", — підсумував посадовець.

Кроки для приєднання до "Армії дронів".

  1. Подання заяви через застосунок "Дія". Під час вибору відповідного пункту меню користувач потрапляє на сторінку з переліком підрозділів, які шукають фахівців БпЛА. За допомогою фільтрів можна обрати спеціалізацію: наприклад, оператор дронів чи інженер. Після обрання підрозділу та вакансії з'являються вимоги до кандидата, посадові обов'язки та умови укладання контракту. Якщо громадянина все влаштовує, він клацає на кнопку "Продовжити" і з'являється текст заяви. У тексті заяви — дані про рекрута та дві позначки внизу: про те, що він придатний для війська, і про те, що зараз не служить. Після цього можна натиснути "Надіслати" і чекати наступного етапу.
  2. Співбесіда — наступний крок після подання заяви. На цьому етапі з громадянином спілкуються представники підрозділу. Спілкування схоже на те, як відбувається наймання на роботу: обговорюють уміння, досвід тощо.
  3. Укладання контракту — останній етап, пояснюється у дописі Федорова. Після укладання контракту людина відправляється у навчальний центр. Водночас до неї не мають жодного стосунку ТЦК та ВЛК, підрозділ його для себе вже "забронював" і є гарантія, що людина потрапить туди, куди хотіла.

Зазначимо, 15 жовтня заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко пояснив, чим відрізняється рекрутинг від мобілізації. З його слів, перед укладанням контракту з людиною розмовляють та чітко пояснюють, що її очікує на війні. У такому разі контракт укладається добровільно, коли відомі усі наслідки такого рішення.

Нагадуємо, 14 жовтня народний депутат Олександр Федієнко відреагував на 6 млн українців, які не оновили дані у ТЦК та уникають мобілізації. Тим часом у Одеському обласному терцентрі комплектування пояснили суть конфлікту між групою військкомів та водієм фургона, який стався у місті Біляївка.