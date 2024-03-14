Залежить від в/ч і ТЦК: в Міноборони розробили новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ (фото)

Доброволець спершу має пройти співбесіду та оцінку фізичних і психологічних здібностей. Після цього він іде на військово-лікарську комісію, яка визначає, чи дійсно він потрапить на пріоритетну для нього посаду.

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Щоб потрапити у обрану військову частину ЗСУ на певну спеціальність, громадянин спершу має отримати рекомендаційний лист від командира. Після цього рушає в Територіальний центр комплектування (ТЦК), де вирішують, чи придатний він для служби за спеціальністю. Докладний алгоритм дій добровольця-рекрута розробили в Міністерстві оборони України. Інфографіку з поясненнями опублікували на сторінці Facebook відомства.

Алгоритм рекрутингу від Міноборони складається з чотирьох кроків — їх назвали "зрозумілим механізмом добровільного долучення". Починається шлях в ЗСУ з рекрутингового центру або переліку онлайн-вакансій. Чи буде в людини гарантія, що до її пріоритетів прислухаються, залежить від кількох факторів.

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По-перше, потрібно знати, чи належить бажана військова частина (в/ч) до тих, які мають "пріоритетне комплектування".

По-друге, військо-лікарська комісія, яку пройде рекрут в ТЦК, також повинна підтвердити, що він придатний для обраної військово-облікової спеціальності.

Якщо обидва фактори співпадуть, то громадянин опиниться у обраній військові частині на обраній військовій спеціальності. В іншому випадку йому запропонують інші посади в війську, пояснили в Міноборони України.

На порталі Міноборони поки що не відшукалось відповідного наказу, у якому б затверджувався алгоритм рекрутингу.

Мобілізація в Україні — деталі рекрутингу

Щоб потрапити в ЗСУ, рекрут повинен пройти чотири кроки.

Крок 1. Громадянин самостійно шукає вакансії в армії: або звертається у рекрутинговий центр, або шукає пропозиції на відповідних порталах, або відвідує сайти військових частину, або приходить в ТЦК.

Крок 2. Громадянин проходить співбесіду, оцінюється його фізичний та психологічний стан. Після цього командир частини оформлює рекомендаційний лист про те, що бажає прийняти конкретну особу на певну посаду для роботи за певною військово-обліковою спеціальністю.

Потрібно врахувати, чи має військова частина "пріоритетність в комплектуванні" — для цього вона повинна входити у певний список, сформований Генштабом ЗСУ.

Якщо в/ч має пріоритетність в комплектуванні, то в ТЦК зобов'язані направити людину саме у вказану частину на вказану посаду (якщо не буде заперечень у ВЛК).

Якщо в/ч не має пріоритетності, то командир повинен звернути до вищого командування — воно має погодити залучення вказаної людини. Як саме оформлюється це погодження, на інфографіці не вказано.

Мобілізація в Україні - кроки 1 та 2 рекрутингу Фото: Міністерство оборони України

Крок 3. Громадянин, маючи в руках рекомендаційний лист, з'являється в ТЦК і проходить ВЛК.

Лікарі можуть встановити, що стан здоров'я добровольця не відповідає вимогам посади, на яку вона хоче потрапити. У такому випадку йому запропонують іншу посаду у тій же частині.

Якщо зі здоров'ям, на думку ВЛК, все гаразд для обраної посади, то військкоми зобов'язані спрямувати людину відповідно до рекомендаційного листа.

Крок 4. Останній етап залежить від того, чи людина має військову-облікову спеціальність та чи має досвід військової служби. Якщо є і перше, і друге, то рекрут відразу потрапляє у військову частину. Якщо ні, то спершу направляється у навчальний центр, отримує базову військову підготовку та спеціальність — і лише тоді прямує у частину.

Мобілізація в Україні - кроки 3 та 4 рекрутингу Фото: Міністерство оборони України

Зазначимо, у Верховній Раді України другий місяць працюють над оновленим законодавством про мобілізацію та військову службу. Після першого читання народні депутати внесли до проєкту закону близько 4 тис. правок, які спершу повинні проаналізувати у відповідних профільних комітетах. Серед новацій, запропонованих Кабміном — арешт рахунків, заборона керування авто, збільшення штрафів: нардепи прогнозують, що ці пропозиції не підтримають. Натомість є згода щодо того, що чи збережуть відстрочку аспіранти-контрактники та особи, які здобувають другу вищу освіту.

Нагадуємо, 13 березня західні видання опублікували інформацію про можливу мобілізацію в Україні 500 тис. осіб. В Міноборони відповіли на публікацію: пояснили, що потрібно замінити 330 тис. військових, які перебувають на фронті з перших днів вторгнення.