В Україні можуть мобілізувати до 500 тисяч осіб, — FT (інфографіка)

За словами співробітника Київського інституту соціології Антона Грушецького, є багато людей, які готові піти до війська, однак демотивуючим чинником є "загальний контекст".

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Під час нової хвилі мобілізації у 2024 році в Україні можуть призвати до 500 тисяч громадян. Про це йдеться в матеріалі Financial Times від 13 березня.

У Міністерстві оборони повідомили виданню, що ці зусилля здебільшого спрямовані на заміну "виснажених військ", які наразі перебувають на лінії фронту. У відомстві також зазначили, що мобілізовані замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.

Як зазначають журналісти, згідно з даними парламентського економічного комітету, з 11,1 млн українських чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн мають право на мобілізацію.

Решта громадян чоловічої статі або воюють, або є інвалідами, або перебувають за кордоном, або вважаються працівниками критично важливих підприємств.

Скільки чоловіків можна мобілізувати в Україні Фото: Дельта

Видання також пише з посиланням на опитування Info Sapiens, проведене в лютому, що 48 відсотків українських чоловіків не готові воювати, а 34 відсотки — готові. Решта респондентів не змогли відповісти.

Згідно з дослідженням, основними побоюваннями чоловіків є недостатня підготовка, невизначений термін служби і брак зброї та боєприпасів.

"У нас є багато людей, які готові це зробити, але демотивуючим фактором є загальний контекст — коли українці перестають відчувати надійну підтримку з боку Заходу", — сказав журналістам співробітник Київського інституту соціології Антон Грушецький.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ і Генеральний штаб на Ставці запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.

За даними дослідження Texty.org.ua, в Україні перебуває ще близько 5 млн чоловіків, яких можна було б призвати до армійських лав. Водночас автори дослідження зазначають, що похибка в підрахунках може бути суттєвою — останній перепис населення проводили 2001 року.