Закон про мобілізацію потрібен для заміни 330 тисяч військових на фронті, — Міноборони

За даними Financial Times, новобранці будуть спрямовані на заміну поранених і задоволення інших потреб на полі бою.

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Запропонований законопроєкт про мобілізацію, за який нардепи планують голосувати в парламенті 31 березня, покликаний оновити правову базу країни напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 000 осіб. Як пише Financial Times, у Міністерстві оборони України наголосили, що це потрібно для заміни 330 000 виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.

За даними видання, новобранці, що залишилися, будуть спрямовані на заміну поранених і задоволення інших потреб на полі бою.

Проте новий закон викликає значні суперечки, оскільки до початкового проєкту було подано понад 4000 поправок з боку українських законодавців.

"Коли Росія почала повномасштабне вторгнення у 2022 році, багато українців зголосилися захищати свою країну. Але цей резерв уже вичерпано, і значна частина чоловіків у бойовому віці не бажає вирушати на фронт", — ідеться в матеріалі.

За даними парламентського комітету з економіки, з 11,1 мільйона українських чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 мільйона підлягають мобілізації. Решта чоловіків або перебувають у бойовій дії, або є інвалідами, або за кордоном, або вважаються важливими працівниками, зазначає видання.

FT підрахував мобілізаційний ресурс в Україні Фото: Дельта

Лютневе опитування української організації соціальних досліджень Info Sapiens показало, що 48 відсотків чоловіків не готові до бойових дій, водночас 34 відсотки висловили готовність взяти участь у захисті країни. Решта не змогли відповісти.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів працює над удосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. За словами прем'єра, вісім людей, які працюють, мають забезпечувати одну людину, яка воює на фронті.

11 березня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд розглядає можливість бронювання для підприємців та IT-фахівців, а також чиновників і поліцейських. Крім того, під бронювання можуть потрапити ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень.