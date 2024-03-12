"Не існує демобілізації під час війни": Зеленський розповів про суперечки щодо законопроєкту

Українське законодавство щодо дій під час війни було прийняте парламентом у мирний час. Наразі ж держава прийшла до більш практичних деталей, розповів президент Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни не існує демобілізації військових. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, передає Офіс президента.

Він зауважив, що наразі виникло багато дезінформації з приводу мобілізації в Україні. Зеленський наголосив, що мобілізація була від початку війна та продовжувалася кожні декілька місяців. Згідно з українським законодавством, мобілізація жодного разу не зупинялася.

Президент розповів, що коли ти перебуваєш у війні, ти розумієш, що те чи інше законодавство було прийняте парламентом, проте у мирний час. Проте під час війни держава приходить до більш практичних деталей. Тому зміни до закону про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебувають у парламенті. Зокрема, пройшли перше читання, проте продовжуються дебати. Парламентарі сперечаються, коли можна звільняти бійців, а коли ні.

"Тому що у звичайний воєнний час у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни, тобто на це ніхто не розраховує або не розраховував", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що є різні питання щодо ротацій, відпусток. Зокрема, військові хочуть знати, що можна вдосконалити, а парламентарі хочуть бачити можливі наслідки для тих чи інших верств населення.

Президент додав, що після закінчення дебатів у парламенті відбудеться голосування (законопроєкту про мобілізацію, — ред.).

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Нагадаємо, 12 березня нардеп член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що ухилянти від мобілізації не зможуть отримувати відстрочку від призову через здобування другої та третьої вищої освіти.

10 березня очільник "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що наступного тижня Рада може розпочати розгляд ключових правок до законопроєкту про мобілізацію. Йдеться про догляд за особами з інвалідністю та питання відстрочки аспірантів.