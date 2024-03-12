Мобілізація в Україні: нардеп пояснив, кого зі студентів заберуть до армії

Українці матимуть право на відстрочку у випадку отримання послідовної вищої освіти — середньої спеціальної, передвищої, вищої і магістерської, а також аспірантури.

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Громадяни України, які здобувають вищу освіту, отримають право на відстрочку, однак для ухилянтів усунуть можливість зловживань, розповів в інтерв'ю Оbozrevatel нардеп Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Він пояснив, що мова йде про ті випадки, коли здобувачем другої, третьої чи четвертої вищої освіти є чоловік призовного віку.

За словами Веніславського, така ситуація не відповідає нормам права на освіту, яке гарантує Конституція. Таким чином, право на відстрочку зберігається, тому мова йде про оптимальне рішення для отримання послідовної вищої освіти: середньої спеціальної, передвищої, вищої і магістерської, а також аспірантури. Таким чином, людина може мати право на відстрочку, якщо здобуває освіту послідовно по цих щаблях.

Разом з цим депутат зазначив, що здобуття в Україні першої вищої освіти, а також інших послідовних ступенів відбувається за державний кошт. А ось другу вищу освіту іншого профілю здобувають за контрактом.

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Веніславський додав, що з початком російського повномасштабного вторгнення частина вищих учбових закладів починали брати на контрактну форму навчання майже всіх бажаючих. Перш за все, на навчання приймали майже кожного, хто заплатив 20 тисяч гривень, тобто саме за таку суму людина мала змогу отримати відстрочку від мобілізації. Однак надалі такі дії будуть прикриватися, і в таких випадках підстави для відстрочки не буде.

Нагадаємо, що 12 березня 38-річний чоловік отримав вирок суду на трирічне ув'язнення через відмову від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно з постановою суду, житель Волинської області не мав законних підстав, щоб отримати відстрочку, повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Також 10 березня нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що питання з мобілізацією інвалідів в Україні врегулюють найближчим часом. За його словами, відстрочка не звільняє від служби, а лише відкладає виконання військових обов'язків на певний строк.