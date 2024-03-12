Без поважної причини: суд покарав українця, який ухилився від мобілізації

За даними місцевої прокуратури, ВЛК визнала чоловіка здоровим і придатним до військової служби, але без поважних причин військовозобов'язаний не з'явився на пункт збору.

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Чоловікові віком 38 років було винесено вирок на три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу в період мобілізації. Суд дійшов висновку, що у жителя Волинської області не було законних підстав для отримання відстрочки. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Чоловіка було визнано здоровим і придатним до військової служби в результаті проведеної військово-лікарської комісії, у зв'язку з чим йому було видано особисту повістку про явку для зарахування до складу військової команди та проходження служби у Збройних Силах України (ЗСУ).

Однак, незважаючи на це, 23 жовтня 2023 року військовозобов'язаний не з'явився на місці збору без поважних причин.

"Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав волинянина винним в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України) і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Пост Волинської прокуратури

Нагадаємо, що раніше у Волинській області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки. Справу волинянина розглядали в суді двічі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію, оголошені у зв'язку з вторгненням РФ. Згідно з останнім рішенням, їх продовжено до 13 травня 2024 року.

У Верховній Раді тим часом розглядають законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Згідно з пропозиціями народних обранців, планують знизити нижній вік для мобілізації, змінити підстави для отримання відстрочки.