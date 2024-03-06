На Волині "вдруге" судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації

Прокурор не погодився з рішенням суду першої інстанції, тож подав апеляцію. В ній він вказав, що районний суд ухвалив надмірно м'яку міру покарання.

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У Волинській області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки. Справу волинянина роглядали в суді двічі. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції — Ратнівського районного суду, який визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим строком.

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Обвинувачений — житель села Поступель Ковельського району, перебував на військовому обліку від 19 червня 1998 року. 10 липня 2023 року в ТЦК його попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від призову та поінформували, що 11 липня він має з'явитися в пункт збору для відправлення у військову частину з подальшим проходженням військової служби. Чоловік повістку отримувати відмовився, а на пункт збору не з'явився, тож ТЦК передав справу щодо ухилянта до суду.

У листопаді 2023 року Ратнівський районний суд визнав чоловіка винним і позбавив волі на три роки. Однак на підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу призначив іспитовий строк.

Прокурор не погодився з вироком судді, тож подав апеляцію. ній він вказав, що районний суд ухвалив надмірно м'яку міру покарання та не врахував інформацію від органу пробації про те, що обвинувачений має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення.

"Із огляду на вищевикладене просить оскаржуваний вирок скасувати й ухвалити новий, яким чоловіка визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. У решті оскаржуваний вирок щодо нього залишити без зміни", — ідеться в матеріалах справи.

Обвинувачений, зі свого боку, надіслав до Волинського апеляційного суду заперечення на апеляційну скаргу прокурора, де просив залишити оскаржуване судове рішення без змін. Він визнав свою провину та пояснив, що не прибув до ТЦК, бо має проблеми із суглобами та має намір оформити собі інвалідність.

Зрештою колегія суддів Волинського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора про призначення нового покарання для волинянина за ухилення від призову на військову службу. В повторному вироку чоловіка засудили до трьох років за ґратами.

Нагадаємо, що вовки загнали ухилянта на дерево на кордоні з Молдовою. Чоловіка від диких звірів відбивали прикордонники.

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