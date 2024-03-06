На Волыни "второй раз" судили мужчину, который уклонялся от мобилизации

Прокурор не согласился с решением суда первой инстанции, поэтому подал апелляцию. В ней он указал, что районный суд принял чрезмерно мягкую меру наказания.

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В Волынской области суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Дело волынянина рассматривали в суде дважды. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Так, Волынский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции — Ратновского районного суда, который признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу, но освободил от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

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Обвиняемый — житель села Поступель Ковельского района находился на воинском учете от 19 июня 1998 года. 10 июля 2023 года в ТЦК его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва и проинформировали, что 11 июля он должен явиться в пункт сбора для отправки в воинскую часть с последующим прохождением военной службы. Мужчина повестку получать отказался, а на пункт сбора не явился, поэтому ТЦК передал дело в отношении уклониста в суд.

В ноябре 2023 года Ратновский районный суд признал мужчину виновным и лишил свободы на три года. Однако на основании статей 75, 76 Уголовного кодекса назначил испытательный срок.

Прокурор не согласился с приговором судьи, поэтому подал апелляцию. В ней он указал, что районный суд принял чрезмерно мягкую меру наказания и не учел информацию от органа пробации о том, что обвиняемый имеет средний риск совершения повторного уголовного преступления.

"Учитывая вышеизложенное просит обжалуемый приговор отменить и принять новый, которым мужчину признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. В остальном обжалуемый приговор в отношении него оставить без изменения", — говорится в материалах дела.

Обвиняемый со своей стороны направил в Волынский апелляционный суд возражения на апелляционную жалобу прокурора, где просил оставить обжалуемое судебное решение без изменений. Он признал свою вину и пояснил, что не прибыл в ТЦК, потому что имеет проблемы с суставами и намерен оформить себе инвалидность.

В конце концов коллегия судей Волынского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора о назначении нового наказания для волынянина за уклонение от призыва на военную службу. В повторном приговоре мужчину приговорили к трем годам за решеткой.

Напомним, что волки загнали уклониста на дерево на границе с Молдовой. Мужчину от диких зверей отбивали пограничники.

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