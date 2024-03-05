Посилення мобілізації: хто у березні вручатиме повістки українцям (відео)

Якщо громадянин не прибув до військкомату, отримавши першу повістку, йому загрожує адміністративне покарання, пояснив начальник Кременчуцького ТЦК Мирослав Волков.

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Українці, отримавши повістку від працівника Територіального центру комплектування (ТЦК), повинні з'явитись до військкомату та оновити військово-облікові дані. Якщо вони зігнорували першу повістку, їх можуть покарати. Про деталі мобілізації розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков у інтерв'ю порталу "ТелеграфЪ",

Волков нагадав громадянам, що триває російсько-українська війна і тому кожен військовозобов'язаний повинен добровільно прибути в ТЦК та оновити дані.

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"Хлопці, треба прийти до РТЦК та уточнити свої облікові дані. І пройти ВЛК. Наше суспільство має зрозуміти, що на сьогодні стоїть питання виживання української держави. І хто, як не ми разом з вами, усе наше суспільство може хід цих подій повернути так, щоб вони привели до Перемоги".

Також очільник військкомату розповів, що на сьогодні в цих установах працюють військові ЗСУ, які отримали поранення на фронті та є обмежено придатними. Пояснив, що до таких людей потрібно ставитись з повагою і розуміти, що вони виконують покладені на них обов'язки.

Під час розмови з журналістами посадовець розтлумачив, хто та за яких обставин має повноваження вручати повістки.

Мобілізація в Україні — хто вручає повістку

Зі слів Волкова, представники військкомату працюють спільно з поліцейськими. У складі патруля вони рухаються вулицями населених пунктів і мають право виписати повістку будь-якому чоловіку.

Якщо поліцейський зупиняє громадянина, він має право перевірити у нього документи. Якщо "є необхідність", то громадину виписують повістку для візиту в ТЦК.

Посадовець наголосив, що Україна перебуває у режимі воєнного стану. Тому усі військовозобов'язані повинні носити з собою військово-облікові документи, щоб за потреби показати їх патрульним.

Як карають за ухилення від ТЦК

Під час розмови з журналістами Волков зауважив, що українці повинні добровільно з'явитись до ТЦК — "про це наголошується вже не перший рік". Однак, якщо громадянин не зробив цього добровільно і зігнорував першу повістку, то його дані подаються у розшук.

Після подання у розшук чоловіка можуть зупинити на вулиці і примусово доправити до військкомату. У військкоматі можуть скласти адміністративний протокол за ч. 2 ст. 210 КУпАП — "порушення правил військового обліку".

Зауважимо, що покарання за ст. 210 — за перше порушення штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нПМДГ), за повторне — від 50 до 100. Також є стаття 210-1 — "порушення закону про мобілізацію": за перше порушення — штраф 100-200 нПМДГ, за повторне — 300-500.

Що відбувається під час візиту в ТЦК

Наступні етапи, які очікують військовозобов'язаного після прибуття в ТЦК — це проходження військово-лікарської комісії (якщо підійшов час її проходження). Далі — бесіда з фахівцями групи морально-психологічного забезпечення, які визначають, для якого саме роду військ чоловік є найбільш придатним.

Зазначимо, адвокатка Марія Левченко з адвокатського агентства "Пані в законі" пояснила, що чоловік може опинитись у базі даних Нацполіції "Армор" (тобто "у розшуку") лише у випадку, якщо стосовно нього "є рішення суду, яке набрало законної сили". Щоб дізнатись, чи є такі рішення, достатньо запустити додаток "Дія" — там будуть відповідні повідомлення.

Тим часом українські народні депутати продовжують працювати над законопроєктом 10449 про посилення мобілізації. Члени комітету з нацбезпеки розповідають, стосовно яких саме правок до законопроєкту вони дійшли згоди. Зокрема, вирішили, що аспіранти-контрактники зможуть зберегти відстрочку від призову. Також домовились, що арештовувати рахунки ухилянтів не будуть, але спробують обмежити право на керування авто. Ще одне узгодження відбулось щодо питання відстрочки для осіб, які здобувають другу вищу освіту або другу спеціальність.