РФ проти миротворців та перемир'я: перші заяви представників Путіна (відео)

Країни, які відправлять миротворців в Україну, будуть вважатись учасниками війни, заявили в Кремлі. Таким країнам погрожують відповісти усіма можливими способами.

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Представники президента Російської Федерації Володимира Путіна озвучили реакцію Кремля на можливість 30-денного перемир'я. Перемир'я повністю відкидають. Москва не погоджується ні на режим тиші, ні на введення миротворців, натомість вимагає "всеосяжного миру" відповідно до власних вимог до України. Фокус зібрав заяви російських топчиновників для росЗМІ і відшукав відповідь Ради національної безпеки та оборони України.

Вдень 13 березня, через дві доби після зустрічі США та України в Саудівській Аравії, з'явились заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової та радника президента РФ з питань зовнішньої політики Ушакова. Обоє топпосадовців озвучили незгоду Путіна з ідеєю перемир'я, при чому Ушаков пояснив, що говорив про це раднику з нацбезпеки Білого дому Майклу Волцу.

30-денне перемир'я — заяви Захарової та Ушакова

Захарова заявила, що Кремль слідкував за переговорами в Джидді і готується поговорити на цю тему з представниками Білого дому. Після цього речниця МЗС РФ оцінила ідеї США та інших партнерів України:

Москва заперечує появу миротворців на лінії боїв. Зі слів Захарової, це буде тлумачитись як вступ інших країн у війну і буде реакція "усіма можливими заходами";

публічні заяви Білого дому щодо домовленостей в Саудівській Аравії не беруть до уваги, а очікують на реальні деталі та пропозиції від представників Вашингтона.

"[Європейські миротворці] це провокаційний крок, спрямований не на врегулювання конфлікту, а на підтримку нездорових та шкідливих ілюзій. Це означатиме залучення їх до конфлікту, Москва реагуватиме всіма засобами", — сказала Захарова.

Крім того, зі слів представниці російського МЗС, у Кремлі "зчитують сигнали" Білого дому і бачать "позитивну риторику".

Ушаков переповів деталі заяв, які почув радник з нацбезпеки Майкл Волц:

Москва не зацікавлена у короткочасному 30-денному перемир'ї;

Москва зацікавлена у "довготривалому мирі";

не може іти мови про членство України в НАТО;

Кремль вимагає, що США врахували умови росіян.

Відповідь РНБО на реакцію Кремля

Начальник Центр протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяви представників Кремля та Володимира Путіна. З його слів, росіяни займаються маніпуляціями, видаючи себе за "миротворців". Посадовець наголосив, що слова Ушакова не слід сприймати як офіційну позицію Москви. На думку Коваленко, виступи радника Путіна — це "викривлення реальності", щоб і далі продовжувати війну.

30-денне перемир'я - Коваленко про заяви Ушакова Фото: Скриншот

Зазначимо, члени делегації США, які брали участь у переговорах з Україною в Джидді, прокоментували підсумки зустрічі та пропозицію перемир'я. Наприклад, держсекретар Марко Рубіо заявив, що очікує на позитивне рішення Кремля і на те, що режим припинення вогню почнеться вже за кілька днів. Також посадовець відповів на питання, як Вашингтон буде стежити за тишею на лінії фронту. На його думку, для цього використають "велику кількість очей" на місцях, а також стеження з супутників. Чітку картину того, як це буде відбуватись, Рубіо не озвучив.

Нагадуємо, 13 березня видання The Times проаналізували наслідки погодження та непогодження РФ на перемир'я.