"Дуже багато очей": Рубіо розповів, як США стежитимуть за режимом перемир'я (відео)

Білий дім ще не знає, які організації моніторитимуть припинення вогню між Україною та РФ, заявив держсекретар Марко Рубіо. Посадовець впевнений, що це просте питання і воно якось вирішиться.

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Державний секретар Сполучений Штатів Америки Марко Рубіо переконаний в відкритості сучасної війни, за перебігом якої можна легко стежити. На його думку, завдяки цим особливостям американці зможуть контролювати режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією. Пояснення Рубіо, яке пролунала в аеропорту Ірландії після переговорів в Саудівській Аравії, транслював телеканал Fox News.

30-денне перемир'я - коментар Рубіо див. з 13:37

Під час зустрічі з медіа Рубіо довелось відповісти на питання, як США стежитиме за режимом тиші, коли на нього погодяться обидві сторони війни. Посадовець заявив, ще в сучасних умовах це робиться легко. З його слів, будуть використовувати два основних методи. Перший — це "дуже багато очей" на місці боїв. Другий — завдяки стеженню через "всілякі супутникові знімки, комерційні супутники тощо". Держсекретар впевнений, що цих засобів буде достатньо, щоб побачити усі деталі.

"Було б досить важко приховати удари безпілотників, удари ракетами, балістичні удари, артилерійські обстріли", — сказав він.

Представник Білого дому наголосив, що американці зможуть впоратись із завдання.

"Цікава річ у сучасній війні полягає в тому, що її легше, ніж будь-коли, контролювати. Ми вважаємо, що це те, що можна контролювати", — почули журналісти.

Також Рубіо торкнувся питання того, кому довірять моніторинг. Посадовець не назвав якусь країну чи організацію, але запевнив, що це звична справа у сучасному світі, і цю проблему також розв'яжуть.

"Одним із питань, яке доведеться вирішити, буде те, кому довіряють обидві сторони для моніторингу певних вогневих зіткнень і обмінів пострілами. Це вже стало звичною практикою, і я не думаю, що це буде важко організувати. Ми не обговорювали деталі", — пояснив держсекретар США.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 11 березня за підсумками перемовин України та США в Саудівській Аравії дійшли згоди щодо оголошення 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. Іде мова про повне припинення вогню, оскільки перемовники відкинули ідею Києва та європейських партнерів про перемир'я у повітрі та на воді. 12 березня речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що реакції Москви ще немає, оскільки чекають детальний звіт від американської сторони.

З 2014 по 2022 роки ситуацію на лінії розмежування між ЗСУ та російськими бойовиками на Донбасі відстежувала Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Весною 2022 року ОБСЄ згорнула усі місії, а у 2023 році не змогла виключити зі свого складу РФ, оскільки не було консенсусу.

Нагадуємо, видання The Gurdian розповіло про перемовини США та України і про те, як Білий дім отримав потрібне йому рішення. Тим часом нардеп Роман Костенко пояснив, чи скасує уряд воєнний стан на час перемир'я.