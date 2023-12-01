Мають різні погляди: в ОБСЄ пояснили, чому не можуть виключити Росію із організації

За словами очільника МЗС Північної Македонії Буяра Османі, членство Росії в організації не можуть призупинити через дві причини — політичну і юридичну.

Related video

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що не можуть виключити Росію з організації. Про це сказав очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі після засідання Ради міністрів ОБСЄ, пише Радіо Свобода.

За його словами, з юридичної сторони призупинити членство Росії неможливо через правило "консенсус мінус один". Тобто, рішення мають ухвалити члени організації одностайно. Зокрема, Буяр Османі пояснив, що на сьогодні думки в ОБСЄ розходяться, і тому через брак політичної волі цей принцип може не спрацювати.

Тим часом політична причина полягає у тому, що деякі держави-учасниці вбачають, що ОБСЄ була заснована як платформа для забезпечення діалогу між країнами, які мають різні погляди.

Він додав, що мета організації полягає у спільній роботі для забезпечення миру та стабільності. Як пише видання, наступною головувати в ОБСЄ буде Мальта. Однак міністр закордонних справ цієї країни не зміг відповісти журналістів на питання про те, чи запрошуватимуть на наступну зустріч російську делегацію.

Натомість очільник МЗС Мальти Ян Бордж сказав, що головною метою є зупинення війни та повернення Україні своїх територій, "а не думати про хореографію і як це виглядатиме найближчим часом".

Нагадаємо, 28 листопада в Міністерстві закордонних справ України заявили, що українська делегація не братиме участь у засіданні ОБСЄ. Причиною цьому є присутність на засіданні очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Також на зустріч вирішили не їхати представники Литви, Естонії та Латвії.

Окрім того, на засіданні Організації декілька міністрів вийшли із зали під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Також повідомлялося, що на засіданні Лавров заявив, що ОБСЄ перебуває на краю прірви та огризався до міністрів, які сиділи поруч.