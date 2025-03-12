Під час перемир'я не зупинять мобілізацію: нардеп розповів про умови завершення вогню

РФ збиратиме сили для продовження війни й разом з тим буде руйнувати Україну з середини, заявив народний депутат Роман Костенко.

Related video

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко спростував можливість зупинки мобілізації під час 30-денного перемир'я. Він попередив, що загроза з боку Російської Федерації нікуди не зникла. Про умови припинення вогню та про ситуацію, в якій опиняться українці, Костенко розповів агентству "Українські новини".

Народний депутат відповів на питання, чи скасують в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію на час перемир'я. Зі слів члена комітету з нацбезпеки, такого рішення не буде, оскільки ідеться не про завершення війни, а про короткотривале припинення вогню.

"Ми ж не говоримо про мир. Ми говоримо про можливість перемир'я на 30 днів", — уточнив він.

Крім того, політик пояснив, в чому вигода для РФ погодитись на перемир'я. На його думку, протягом цього часу росіяни продовжать озброюватись. Через місяць Кремль, ймовірно, запропонує продовжити режим припинення вогню, а потім заговорить про вибори в Україні. Костенко наголосив, що Москва зосередиться на тому, щоб руйнувати державу з середини.

"Далі – скасувати воєнний стан завести розмови про демобілізацію, щоб наша армія там розійшлась, і продовжити бойові дії", — описав нардеп подальші плани росіян.

Костенко закликав українців "не плескати в долоні" після домовленостей, яких Україна досягнула з США.

"Далі — серйозні розмови й реакція нашого ворога", — підсумував він.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 11 березня відбулась зустріч в Саудівській Аравії за участю делегацій України та США. Після восьмигодинної розмови делегації повідомили про те, що Україна погодилась на 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту, тобто і на суші, і в повітрі, і на морі. Перемир'я почнеться лише в тому випадку, якщо РФ погодиться діяти аналогічним чином, наголошується у підсумкових заявах. Тоді ж радник з нацбезпеки США Майкл Волц заявив, що Білий дім скасував обмеження на надання зброї та розвідданих.

12 березня з'явилась перша офіційна реакція Кремля на ідею перемир'я. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує розмови з делегацією США, а доти ніяких оцінок не буде. Він додав, що не надходило заявок на телефонну розмову між двома президентами, та зауважив, що росіяни і далі готові поговорити на тему рідкісноземельних металів.

Нагадуємо, видання The Guardian написало про те, яким чином США зуміли добитись від України потрібно рішення щодо перемир'я. Тим часом президент Зеленський дав пресконференцію, під час якої розповів про деталі домовленостей з Білим домом.