Во время перемирия не остановят мобилизацию: нардеп рассказал об условиях завершения огня

РФ будет собирать силы для продолжения войны и вместе с тем будет разрушать Украину изнутри, заявил народный депутат Роман Костенко.

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Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко опроверг возможность остановки мобилизации во время 30-дневного перемирия. Он предупредил, что угроза со стороны Российской Федерации никуда не исчезла. Об условиях прекращения огня и о ситуации, в которой окажутся украинцы, Костенко рассказал агентству "Украинские новости".

Народный депутат ответил на вопрос, отменят ли в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию на время перемирия. По словам члена комитета по нацбезопасности, такого решения не будет, поскольку речь идет не о завершении войны, а о кратковременном прекращении огня.

"Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней", — уточнил он.

Кроме того, политик объяснил, в чем выгода для РФ согласиться на перемирие. По его мнению, в течение этого времени россияне продолжат вооружаться. Через месяц Кремль, вероятно, предложит продлить режим прекращения огня, а затем заговорит о выборах в Украине. Костенко отметил, что Москва сосредоточится на том, чтобы разрушать государство изнутри.

"Далее — отменить военное положение завести разговоры о демобилизации, чтобы наша армия там разошлась, и продолжить боевые действия", — описал нардеп дальнейшие планы россиян.

Костенко призвал украинцев "не хлопать в ладоши" после договоренностей, которых Украина достигла с США.

"Далее — серьезные разговоры и реакция нашего врага", — подытожил он.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 11 марта состоялась встреча в Саудовской Аравии с участием делегаций Украины и США. После восьмичасового разговора делегации сообщили о том, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта, то есть и на суше, и в воздухе, и на море. Перемирие начнется только в том случае, если РФ согласится действовать аналогичным образом, отмечается в итоговых заявлениях. Тогда же советник по нацбезопасности США Майкл Волц заявил, что Белый дом отменил ограничения на предоставление оружия и разведданных.

12 марта появилась первая официальная реакция Кремля на идею перемирия. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает разговора с делегацией США, а до тех пор никаких оценок не будет. Он добавил, что не поступало заявок на телефонный разговор между двумя президентами, и отметил, что россияне и дальше готовы поговорить на тему редкоземельных металлов.

Напоминаем, издание The Guardian написало о том, каким образом США сумели добиться от Украины нужно решение о перемирии. Тем временем президент Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой рассказал о деталях договоренностей с Белым домом.