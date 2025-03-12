"Никто из нас не верит": Зеленский объяснил, почему согласился на 30-дневное перемирие (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Саудовской Аравии поднимали много важных вопросов, но "точечно". Он выразил надежду, что в случае отказа Кремля на предложение о прекращении огня США выполнят свое обещание.

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11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций, во время которой было согласовано предложение о 30-дневном перемирии. Результаты этих переговоров 12 марта во время пресс-конференции прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Он пояснил, что во время встречи украинская команда имела контакт с ним, а американская — с президентом США Дональдом Трампом. Был поднят вопрос, готов ли Киев пойти на шаги по тишине по всей территории страны.

"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит "русским". Мы это проходили", — напомнил Зеленский.

Однако он пояснил, что Украина не будет играть с кремлевским нарративом о своем нежелании завершать войну, который лидер РФ Владимир Путин распространяет по всему миру.

"Я настроен очень серьезно, и для меня это важно — закончить войну. Я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы американцы это видели и чувствовали, чтобы Европа, все были в союзе", — подчеркнул президент.

Он отметил, что нужно сделать все, чтобы заставить Россию закончить войну.

"Поэтому моя реакция была — мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что на встрече обсуждались все важные темы.

"Но обсуждались они точечно и рано пока об этом говорить", — отметил политик.

По его словам, Вашингтон обещал возобновление военной помощи, если Киев продемонстрирует готовность к миру, и это уже сделано. В целом состоялся "очень конструктивный разговор", и европейские партнеры уже продемонстрировали поддержку после этого шага.

Президент пояснил, что санкции и другие средства давления на РФ будут зависеть от США. Этих шагов, если они будут, стоит ожидать после диалога Вашингтона с Москвой.

"Мне так кажется. Если я правильно понимаю шаги, мир через силу", — уточнил он.

Зеленский заявил, что в случае демонстрации Россией своей готовности принять предложение США, будут "соответствующие решения".

"А если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", — добавил он.

Напомним, по данным Reuters, в Кремле скептически относятся к предложению США о перемирии. Отмечается, что президенту РФ Владимиру Путину будет "трудно согласиться", ведь ему не предлагают гарантий.

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что во время встречи в Саудовской Аравии обсуждались и территориальные уступки. По его словам, Вашингтон "решительно призывает россиян прекратить все военные действия".