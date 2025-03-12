"Ніхто з нас не вірить": Зеленський пояснив, чому погодився на 30-денне перемир'я (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Саудівській Аравії підіймали багато важливих питань, але "точково". Він висловив сподівання, що в разі відмови Кремля на пропозицію щодо припинення вогню США виконають свою обіцянку.

Related video

11 березня у Саудівській Аравії пройшла зустріч української та американської делегацій, під час якої була узгоджена пропозиція щодо 30-денного перемир’я. Результати цих переговорів 12 березня під час пресконференції прокоментував президент Володимир Зеленський.

Він пояснив, що під час зустрічі українська команда мала контакт з ним, а американська — з президентом США Дональдом Трампом. Було порушене питання, чи готовий Київ піти на кроки щодо тиші по всій території країни.

"Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить "русскім". Ми це проходили", — нагадав Зеленський.

Однак він пояснив, що Україна не гратиметься з кремлівським наративом про своє небажання завершувати війну, який лідер РФ Володимир Путін розповсюджує по всьому світу.

"Я налаштований дуже серйозно, і для мене це важливо — закінчити війну. Я хочу, щоб президент США це бачив, щоб американці це бачили й відчували, щоб Європа, всі були в союзі", — наголосив президент.

Він зауважив, що потрібно зробити все, аби примусити Росію закінчити війну.

"Тому моя реакція була — ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", — заявив Зеленський.

Також він розповів, що на зустрічі обговорювались всі важливі теми.

"Але обговорювались вони точково і рано поки що про це говорити", — зауважив політик.

З його слів, Вашингтон обіцяв відновлення військової допомоги, якщо Київ продемонструє готовність до миру, і це вже зроблено. Загалом відбулася "дуже конструктивна розмова", і європейські партнери вже продемонстрували підтримку після цього кроку.

Президент пояснив, що санкції й інші засоби тиску на РФ залежатимуть від США. Цих кроків, якщо вони будуть, варто очікувати після діалогу Вашингтону з Москвою.

"Мені так здається. Якщо я правильно розумію кроки, мир через силу", — уточнив він.

Зеленський заявив, що в разі демонстрації Росією своєї готовності пристати на пропозицію США, будуть "відповідні рішення".

"А якщо вони не готові — ми дуже надіємось, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", — додав він.

Нагадаємо, за даними Reuters, у Кремлі скептично ставляться до пропозиції США щодо перемир’я. Зазначається, що президенту РФ Володимиру Путіну буде "важко погодитися", адже йому не пропонують гарантій.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що під час зустрічі в Саудівській Аравії обговорювались і територіальні поступки. З його слів, Вашингтон "рішуче закликає росіян припинити всі військові дії".