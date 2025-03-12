Виглядає як пастка: Путіну "важко" буде погодитись на перемир'я, — Reuters

Російські джерела розповіли, що пропозиція щодо припинення вогню не включає умов Кремля. У Москві побоюються, що пауза на полі бою зробить РФ слабшою.

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Росія скептично ставить до пропозиції США щодо 30-денного перемир’я, узгодженої з Україною під час переговорів у Саудівській Аравії. Про це з посиланням на джерела 12 березня повідомили у Reuters.

Російські джерела поставили під сумнів те, що президент РФ Володимир Путін погодиться на припинення вогню. З їхніх слів, будь-яка угода має враховувати прогрес окупантів на полі бою та занепокоєння Кремля. Неназваний співрозмовник наголосив, що країні-агресорці потрібні певні гарантії.

"Путіну важко погодитися з цим у його нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед", — зауважив він.

У ЗМІ уточнили, що ЗС РФ нині контролюють трохи менш як 20% території України — приблизно 113 000 квадратних кілометрів територій. ЗСУ водночас захопили шматок ворожих земель, але контроль над ними слабшає.

Джерело пояснило, що припинення вогню без гарантій зробить РФ слабшою, і дозволить Заходу звинуватити Москву у тому, що вона не закінчила війну. Інший співрозмовник заявив, що пропозиція Вашингтону виглядає як пастка, адже Путіну буде важко зупинити бої без конкретних гарантій або обіцянок.

Третє джерело наголосило, що загалом США погодились відновити військову допомогу Україні й надавати їй розвіддані, прикрасивши цей крок пропозицією про перемир’я. У Кремлі офіційно не коментують озвучену пропозицію.

У виданні додали, що раніше Путін неодноразово виключав тимчасове припинення вогню. Він заявляв, що Росії "не потрібне перемир’я", а лише "довгостроковий мир, забезпечений гарантіями". У червні 2024 року він оголосив такі умови миру: офіційна відмова України від амбіцій щодо НАТО, виведення українських військ з територій чотирьох областей (Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька).

На російському телебаченні заяви держсекретаря США Марко Рубіо щодо готовності України до перемовин назвали "досить наївними". В російський депутат Костянтин Косачов запевнив, що мир буде на умовах РФ.

Нагадаємо, у Politico опублікували подробиці запропонованого Вашингтоном мирного плану. США не обіцяли Україні жодних гарантій, але попередили про необхідність поступок у територіях.

Також у ЗМІ звернули увагу на те, що на переговорах у Саудівській Аравії не було спецпредставника Деждепу США з питань України й Росії Кіта Келлога. Деякі джерела повідомили, що чиновника, у якого найкращі з усієї адміністрації взаємини з Володимиром Зеленським, намагаються відсторонити від процесу.