А де Келлог? Чому на переговорах у Джидді не було спецпредставника Трампа, — ЗМІ
Попри те, що Захід та Україна покладали надії на Кіта Келлога, у Саудівську Аравію він не приїхав. Думки щодо того, чи намагаються його відсторонити від процесу, розійшлися.
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України й Росії Кіт Келлог, який мав певний кредит довіри від Заходу у контексті мирних переговорів, не був присутній на переговорах щодо перемир’я у Саудівській Аравії. 11 березня у Politico пояснили, що сталося.
Зазначається, що в Україні та Європі "зітхнули з великим полегшенням", коли стало зрозуміло, що інтереси Вашингтону на мирних переговорах представлятиме Келлог. Його вважали "стійким яструбом", який усвідомлює можливі підводні камені у перемовинах з Росією та ризики угоди на вигідних для країни-агресорки умовах.
Однак неназвані інсайдери з адміністрації Трампа розповіли, що Келлога здебільшого відсторонили від процесу. Натомість центральне місце у переговорах зайняли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.
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Анонімні посадовці та кілька республіканських експертів із зовнішньої політики пояснили, що відсутність спецпредставника на зустрічі у Саудівській Аравії підкреслює його відсторонення.
"Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не вирішить це остаточно. Уже надто багато керівників, а також Віткофф, які намагаються зіграти роль героя після закінчення війни. Келлог шкутильгає, додаючи плутанини щодо того, хто що робить", — зазначив один з представників адміністрації.
Однак інші чиновники заперечили цю ситуацію.
"Президент Трамп використав таланти кількох високопоставлених чиновників адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного розв’язання. Генерал Келлог залишається важливою частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", — запевнив речник Білого дому з питань нацбезпеки Джеймс Г'юїтт.
Інша речниця Анна Келлі запевнила, що єдиною турботою представника є виконання вказівок Трампа щодо припинення російсько-української війни.
Зазначається, що поки рано говорити про значення відсторонення Келлога для майбутнього України.
Деякі американські чиновники сприймають це як розширення "флангу" адміністрації, який скептично налаштований щодо підтримки України. Інші ж відкидають ці висновки, наголошуючи на важливій ролі спецпредставника й пояснюючи, що останнє слово щодо будь-якої угоди — в будь-якому разі за президентом. Вони також зазначають, що Рубіо і Волц відомі своєю жорсткою антиросійською позицією, водночас зберігаючи повну довіру Трампа.
Джерело, наближене до Келлога, повідомило, що він часто розмовляє безпосередньо з Трампом і "ні на кого іншого не працює". Водночас стверджується, що у нього найкращі взаємини з президентом України Володимиром Зеленським. Зі слів співрозмовника, генерала не виштовхують, і, ймовірно, йдеться лише про "міжусобицю Вашингтона".
Сам Келлог минулого тижня інформував, що тісно співпрацює з командою Віткоффа, і назвав його "чудовим хлопцем". Спецпосланник США має налагоджені взаємини як з командою президента РФ Володимира Путіна, так і з офіційними особами Саудівської Аравії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що передасть пропозицію щодо 30-денного перемир’я Москві й сподівається на згоду Кремля. З його слів, угода може буде укладена вже найближчими днями.
У Politico опублікували деталі мирного плану, запропонованого Трампом Україні. Зокрема, Вашингтон не обіцяє жодних гарантій та миротворців, але попередив про необхідність йти на територіальні поступки.
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