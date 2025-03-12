А где Келлог? Почему на переговорах в Джидде не было спецпредставителя Трампа, — СМИ

Несмотря на то, что Запад и Украина возлагали надежды на Кита Келлога, в Саудовскую Аравию он не приехал. Мнения относительно того, пытаются ли его отстранить от процесса, разошлись.

Related video

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, который имел определенный кредит доверия от Запада в контексте мирных переговоров, не присутствовал на переговорах по перемирию в Саудовской Аравии. 11 марта в Politico объяснили, что произошло.

Отмечается, что в Украине и Европе "вздохнули с большим облегчением", когда стало понятно, что интересы Вашингтона на мирных переговорах будет представлять Келлог. Его считали "стойким ястребом", который осознает возможные подводные камни в переговорах с Россией и риски сделки на выгодных для страны-агрессора условиях.

Однако неназванные инсайдеры из администрации Трампа рассказали, что Келлога в основном отстранили от процесса. Зато центральное место в переговорах заняли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Анонимные чиновники и несколько республиканских экспертов по внешней политике объяснили, что отсутствие спецпредставителя на встрече в Саудовской Аравии подчеркивает его отстранение.

"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже слишком много руководителей, а также Уиткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Кэллог хромает, добавляя путаницы относительно того, кто что делает", — отметил один из представителей администрации.

Однако другие чиновники отрицали эту ситуацию.

"Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению. Генерал Келлог остается важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", — заверил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джеймс Хьюитт.

Другая пресс-секретарь Анна Келли заверила, что единственной заботой представителя является выполнение указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны.

Отмечается, что пока рано говорить о значении отстранения Келлога для будущего Украины.

Некоторые американские чиновники воспринимают это как расширение "фланга" администрации, который скептически настроен относительно поддержки Украины. Другие же отвергают эти выводы, подчеркивая важную роль спецпредставителя и объясняя, что последнее слово по любому соглашению — в любом случае за президентом. Они также отмечают, что Рубио и Уолтц известны своей жесткой антироссийской позицией, одновременно сохраняя полное доверие Трампа.

Источник, приближенный к Келлогу, сообщил, что он часто разговаривает непосредственно с Трампом и "ни на кого другого не работает". В то же время утверждается, что у него самые лучшие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника, генерала не выталкивают, и, вероятно, речь идет лишь о "междоусобице Вашингтона".

Сам Келлог на прошлой неделе информировал, что тесно сотрудничает с командой Уиткоффа, и назвал его "отличным парнем". Спецпосланник США имеет налаженные взаимоотношения как с командой президента РФ Владимира Путина, так и с официальными лицами Саудовской Аравии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что передаст предложение о 30-дневном перемирии Москве и надеется на согласие Кремля. По его словам, соглашение может быть заключено уже в ближайшие дни.

В Politico опубликовали детали мирного плана, предложенного Трампом Украине. В частности, Вашингтон не обещает никаких гарантий и миротворцев, но предупредил о необходимости идти на территориальные уступки.