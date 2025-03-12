Никто специально не будет откладывать: Зеленский ответил, когда в Украине пройдут выборы (видео)

Президент Украины отметил, что режим тишины станет первым этапом на пути к завершению войны, а выборы будут проведены согласно законодательству после отмены военного положения.

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Президентские выборы в Украине могут быть проведены только после снятия военного положения, а возможное 30-дневное перемирие станет только первым этапом пошагового плана по завершению войны, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами по итогам переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский ответил на вопрос о президентских выборах после прекращения огня. На видео с 27:55.

Журналист спросил, готов ли президент отменить военное положение после перемирия и возможны ли президентские выборы после прекращения огня в Украине.

Владимир Зеленский в ответ отметил, что на сегодня необходимо сосредоточиться на достижении режима тишины, и Украина выразила свою готовность к прекращению огня. Далее нужно получить согласие от российской стороны, а затем — согласовать с партнерами технический мониторинг перемирия.

"Я откровенно говорил, что считаю, что тишина в небе и тишина на море — это для нас понятно, как мониторить. Но если будет тишина везде, учитывая, с кем мы имеем дело, имея опыт прошлых лет — здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом, и об этом говорили стороны — это очень важно", — сказал президент.

После согласования этих вопросов может быть установлено предложенное американской стороной перемирие на 30 дней, отметил Зеленский. За этот срок будет подготовлен пошаговый план по окончанию войны с гарантиями безопасности для Украины, и если это будет сделано — его поэтапное выполнение приведет к окончательному завершению боевых действий.

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", — заверил президент Украины.

Напомним, во время традиционного вечернего обращения 11 марта Владимир Зеленский прокомментировал принятие Украиной предложения США по 30-дневному перемирию. Президент отметил, что режим тишины станет возможен, если Штатам удастся убедить Кремль так же пойти на этот шаг, и теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность заканчивать или продолжать войну.

Журналистка Fox News Нана Саджая 12 марта заявила, что во время переговоров в Джидде в Саудовской Аравии США и Украина не обсуждали отставку Зеленского.