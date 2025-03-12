США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Саудовской Аравии, — Fox News

Американская и украинская делегации 11 марта провели многочасовые переговоры в Джидде. В результате Киев согласился на 30-дневное перемирие с Россией.

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На переговорах украинской и американской делегаций в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта вопрос отставки Владимира Зеленского не поднимался. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.

"Источник, который непосредственно участвует в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", — говорится в заметке журналистки.

Американская и украинская делегации 11 марта провели многочасовые переговоры в Джидде. В результате Киев согласился на 30-дневное перемирие с Россией.

Напомним, что американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Зеленский изменил позицию относительно мирных переговоров и задумался о президентских выборах или даже ушел с должности президента.

Также Трамп резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов", заявив, что он "ввязался в войну, которую невозможно выиграть". В ЕС и США высказались в защиту Зеленского.