США і Україна не обговорювали відставку Зеленського в Саудівській Аравії, — Fox News

Американська та українська делегації 11 березня провели багатогодинні переговори у Джидді. Внаслідок цього Київ погодився на 30-денне перемир'я з Росією.

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На переговорах української та американської делегацій у Джидді в Саудівській Аравії 11 березня питання відставки Володимира Зеленського не порушувалося. Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді" — йдеться у дописі журналістки.

Американська та українська делегації 11 березня провели багатогодинні переговори у Джидді. Внаслідок цього Київ погодився на 30-денне перемир'я з Росією.

Нагадаємо, що американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Зеленський змінив позицію щодо мирних переговорів і задумався про президентські вибори або навіть пішов із посади президента.

Також Трамп різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів", заявивши, що він "вплутався у війну, яку неможливо виграти". У ЄС і США висловилися на захист Зеленського.