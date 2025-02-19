Трамп назвав Зеленського "диктатором": хто в Європі та США підтримав президента України

Президент США назвав президента України "диктатором без виборів", заявивши, що він "вплутався у війну, яку неможливо виграти". У ЄС і США висловилися на захист Зеленського.

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Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Зеленський нібито переконав США витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у "війну, яку неможливо виграти". І грав на "сонному" Джо Байдені, як на скрипці. Після його посту європейські лідери висловилися на захист президента України. Як і деякі американські політики. Фокус зібрав реакції.

Сам Володимир Зеленський відреагував на підтримку постом із вдячністю.

Пост Володимира Зеленського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що називати Зеленського "диктатором" і відмовляти йому в демократичній легітимності "просто неправильно і небезпечно".

Фото: Скриншот

Пост Олафа Шольца Фото: Скриншот

"Майже три роки Україна захищається від безжальної російської агресивної війни. День за днем. І відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності просто неправильно і небезпечно. Це правда: Володимир Зеленський — обраний главою держави Україна. Те, що чергові вибори не можуть проводитися під час війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати зворотне", — заявив Шольц у пості на Х.

Петр Павел, президент Чехії, зазначив, що вибори в країні, частина якої окупована, неможливо організувати.

Піст Петра Павла Фото: Скриншот

"Яку цінність мали б вибори в країні, яка 3 роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупантами, а вся країна під щоденними обстрілами? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна неабияка частка цинізму", — зазначив президент.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере назвав "глибоко необґрунтованою" заяву президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський нібито є диктатором.

"Я думаю, що це глибоко необґрунтовано. Це всенародно обраний президент із переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", — заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем'єра підтримали і в опозиції.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг. Єдине правильне рішення для Норвегії зараз — посилити підтримку України, модернізувати нашу власну оборону і налагодити тісніші зв'язки з Європою", — заявила лідерка Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що він категорично не згоден із Трампом. За словами Стубба, зараз важливо надати Україні необхідну підтримку і посилити тиск на Росію.

За словами Стубба, майбутнє України — це питання майбутнього не тільки для України, європейської безпеки та міжнародної системи, а й для становища Сполучених Штатів як великої держави.

"Ми повинні переконати США, що Україна не може програти цю війну", — резюмував президент.

А Франція не розуміє, чому президент США Дональд Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський винен у вторгненні Росії в його країну.

"Ми не дуже добре розуміємо логіку", — заявила журналістам прессекретарка Софі Прімас, описуючи "різноманітні, різноманітні та часто незрозумілі коментарі президента Трампа".

За її словами, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України, не порадившись зі своїми європейськими союзниками.

Президент Литви Гітанас Науседа висловився більш конкретно, заявивши, що "ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Більше жодних розмов — час діяти".

Пост Гітанаса Науседи Фото: Скриншот

"Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом", — заявив Науседа.

Реакція американських політиків

Трамп повторює путінську пропаганду, каже лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Він називав слова Дональда Трампа "огидними" і заявив, що президент США спотворює правду.

Виступ Чака Шумера в Сенаті

"Ганебно чути, як президент повторює путінську пропаганду, одночасно закладаючи основу для переговорів, які вигідні Росії коштом України", — заявив Шумер.

Адам Шифф, сенатор-демократ від Каліфорнії, заявив, що критика Трампа щодо України є зрадою і "підлим умиротворенням" Володимира Путіна.

Пост сенатора Адама Шиффа Фото: Скриншот

А Майк Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента США за першої каденції Дональда Трампа, піддав критиці висловлювання американського лідера щодо офіційного Києва. Він наголосив, що Україна не починала війну, а це зробила саме Росія.

Пост Майка Пенса Фото: Скриншот

"Президенте, Україна не починала цієї війни. Росія почала непровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді", — написав Пенс у Х.

Він також додав статтю каналу Foxnews, який є улюбленим телеканалом Трампа, з новиною від 24 лютого 2022 року: "Росія вторглася в Україну під час найбільшої європейської атаки з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, віце-президент США Джей Ді Венс застеріг українського президента Володимира Зеленського від нападок на главу Білого дому Дональда Трампа. Він заявив, що Трамп розуміється на геополітиці і це його точка зору, а не вплив російської пропаганди.