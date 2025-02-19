Джей Ді Венс попередив, що Зеленський пошкодує за "обливання брудом" Трампа, — Daily Mail

Політика президента Сполучених Штатів не ґрунтується на російській дезінформації, наголосив віцепрезидент США Джеймс Девід Венс. І спроба змінити думку Дональда Трампа, очорняючи його в пресі, є недієвим способом.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг українського президента Володимира Зеленського від нападок на главу Білого дому Дональда Трампа. Про це політик заявив Daily Mail.

Критика, зауважив він, призведе лише до зворотного ефекту.

Під час пресконференції 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що американський лідер живе у створеному Росією "дезінформаційному просторі", який підживлюють проросійські політики, щоб Україна "була слабкою".

Зі свого боку Венс зазначив, що Зеленському давали "погані поради" про те, як поводитися з новою адміністрацією.

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, очорняючи його у ЗМІ, — усі, хто знає президента, скажуть вам, що це огидний спосіб поводження з цією адміністрацією", — сказав Венс.

Американці, наголосив він, люблять український народ і захоплюються хоробрістю солдатів, але вважають, що ця війна має швидко закінчитися.

"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не заснована на російській дезінформації. Вона заснована на тому факті, що Дональд Трамп, я думаю, багато знає про геополітику і має дуже тверду точку зору. І має тверду точку зору вже дуже довгий час", — резюмував Джей Ді Венс.

Нагадаємо, що сам президент США Дональд Трамп висловив невдоволення результатами діяльності українського колеги Володимира Зеленського. За його словами, президент України хоче зберегти "годівницю" і відмовляється проводити вибори, маючи дуже низький рейтинг.

Фокус писав, що 19 лютого з'явилися результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими Зеленському сумарно довіряють 57% респондентів.