Политика президента Соединенных Штатов не основана на российской дезинформации, подчеркнул вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. И попытка изменить мнение Дональда Трампа, очерняя его в прессе, является недейственным способом.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом политик заявил Daily Mail.

Критика, заметил он, приведет лишь к обратному эффекту.

Во время пресс-конференции 19 февраля Владимир Зеленский заявил, что американский лидер живет в созданном Россией "дезинформационном пространстве", которое подпитывают пророссийские политики, чтобы Украина "была слабой".

В свою очередь Вэнс отметил, что Зеленскому давали "плохие советы" о том, как вести себя с новой администрацией.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией", — сказал Вэнс.

Американцы, подчеркнул он, любят украинский народ и восхищаются храбростью солдат, но считают, что эта война должна быстро закончиться.

"Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения. И имеет твердую точку зрения уже очень долгое время", — резюмировал Джей Ди Вэнс.

Напомним, что сам президент США Дональд Трамп выразил недовольство результатами деятельности украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, президент Украины хочет сохранить "кормушку" и отказывается проводить выборы, имея очень низкий рейтинг.

Фокус писал, что 19 февраля появились результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым Зеленскому суммарно доверяют 57% респондентов.