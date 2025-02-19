КМИС спросил украинцев о "легитимности" Зеленского: что показали результаты (инфографика)

Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому в феврале 2025 года выросло на 5%, сообщили социологи. Опрос КМИС касался сомнений в легитимности президента.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) 4-9 февраля 2025 года спросил украинцев, доверяют ли они действующему президенту Владимиру Зеленскому. Вопрос задавали, учитывая сомнения в "легитимности", которые выразили партнеры Украины, а также Российская Федерация. Опрос показал, что главе страны доверяют 57% граждан. О тенденциях в уровне доверия к Зеленскому рассказали на портале КМИС.

Социологи объяснили, что провели телефонный опрос 1 тыс. украинцев, проживающих на подконтрольной Украине территории, в том числе — внутренне перемещенных лиц. Компьютер случайным образом выбрал тысячу мобильных номеров, людей набрали и спросили "Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?" При этом было шесть вариантов ответа — о полном недоверии, частичном недоверии, полном доверии, неполном доверии, затрудняюсь ответить и отказ от ответа. Результаты показали, что президенту Украины доверяют 57% граждан (с погрешностью 4,1%), не доверяют 37%. КМИС подытожил, что баланс доверия-недоверия (разница между этими показателями) — в 20%.

На инфографике КМИС указана динамика изменения доверия к Зеленскому, добавили социологи. Они отметили, что в феврале 2025 года выросла поддержка по сравнению с декабрем 2024 года. Доверие выросло на 5%, свидетельствуют результаты. Диаграмма также показывает, что в феврале 2022 года этот показатель упал до 37%, но прыгнул вверх в мае — до 90%. Кроме того, видим, что в течение трех лет войны доверие к Зеленскому не падало ниже 50%.

Поддержка Зеленского — опрос КМВС о доверии февраль 2025 Фото: КМИС

Поддержка Зеленского — детали

Отметим, 17 июня 2024 года КМИС опубликовал результаты опроса относительно того, должен ли Зеленский оставаться на посту до конца войны. Как выяснилось, такое мнение поддержали 70% респондентов. Еще один вопрос, который интересовал социологов — готовность граждан к территориальным уступкам российским оккупантам. В июле 2024 года более половины украинцев не хотели отказываться от территорий, впрочем треть — допускали такую возможность ради прекращения войны.

Между тем 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, будто у Владимира Зеленского уровень поддержки упал до 4% и поэтому следует срочно провести президентские выборы. После выборов новый "легитимный" президент станет законным участником заключения мирного соглашения с РФ, о котором мечтает договориться американский политик.

Напоминаем, 3 февраля издание Politico подытожило позицию РФ и США относительно выборов в Украине. При этом народный депутат "Слуг народа" Богдан Кицак объяснил, что в случае выборов будет проблема с баллотированием и голосованием военнослужащих.