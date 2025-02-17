США давали Зеленскому час на подписание соглашения о доступе к минералам Украины, — СМИ

Источники журналистов говорят, что глава Минфина США Скот Бессент привозил соглашение в Киев и давал президенту Украины один час на его подписание. Владимир Зеленский, который "не привык к такой резкости", отказался.

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Министр финансов США Скот Бессент перед Мюнхенской конференцией по безопасности привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины и дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на то, чтобы обдумать предложение и подписать документ, пишет The Economist со ссылкой на источники.

По словам журналистов, Зеленский надеялся передать предложение предоставления Соединенным Штатам доступа к украинским полезным ископаемым непосредственно президенту США Дональду Трампу, однако Бессент неожиданно привез меморандум в Украину 12 февраля. Три неназванных источника, знакомые с обменом, рассказали изданию, что президенту Украины дали час на то, чтобы согласиться.

По данным инсайдеров, сделка требовала "всех минеральных богатств Украины". Зеленский, "не привыкнув к такой резкости", отказался и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля.

На мероприятии американцы снова требовали подписания соглашения о минералах "на 500 миллиардов долларов" в качестве компенсации за оказанную военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мюнхене отметил, что предложение не содержит никаких гарантий безопасности, необходимых Украине.

"Мы можем подумать о том, как распределить ресурсы, когда гарантии безопасности станут четкими", — сказал он.

Соглашение о редкоземельных металлах Украины: что известно

Пресс-служба администрации президента сообщала, что во время встречи Владимира Зеленского со Скотом Бессентом 12 февраля обсуждались партнерство между странами, экономические гарантии безопасности и ресурсный потенциал Украины. Американский телеканал CNN в свою очередь сообщал, что министр финансов США привез в Киев соглашение по редкоземельным металлам, а Зеленский его не подписал, потому что в соглашении не были оговорены гарантии безопасности.

Агентство Associated Press 16 февраля со ссылкой на собственные источники писало, что Вашингтон разочарован отказом Зеленского в доступе к редкоземельным металлам. В Белом доме утверждают, что тесные экономические связи с США сами по себе будут надежными гарантиями защиты от новых вторжений РФ. В свою очередь Владимир Зеленский объяснил журналистам агентства, что не позволил подписать соглашение, потому что оно еще "не готово защищать нас, наши интересы", а инсайдеры среди высокопоставленных украинских чиновников назвали документ колониальным.

Напомним, 17 февраля Фокус выяснял, сколько в Украине есть металлов, которые нужны Трампу, и в каких ресурсах США заинтересованы в первую очередь.

Также 17 февраля экономист Алексей Кущ рассказал Фокусу, что США прежде всего интересует уран. По мнению эксперта, отказаться от подписания соглашения было правильным решением со стороны Владимира Зеленского, так как его условия могли повредить авторитету Украины.