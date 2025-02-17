США готовят соглашение с Украиной о передаче американским корпорациям права на добычу редких и редкоземельных металлов на украинских месторождениях. Экономист Алексей Кущ рассказал, какие именно полезные ископаемые интересуют администрацию Дональда Трампа.

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Администрация Дональда Трампа заинтересована заключить сделку, которая обеспечит США доступ к редкоземельным металлам и другим ресурсам Украины. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от подготовленной США сделки по добыче полезных ископаемых в Украине. По мнению аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, решение отказаться от предложений США было вполне верным, ведь похоже на то, что США намеревались заключить соглашение по принципу "открытого сырьевого листа", что позволило бы им прибегнуть к старым неоколониальным практикам и существенно бы повредило авторитету Украины.

Говоря о том, в каких минералах заинтересованы в США, эксперты отмечают, что речь идет и о редких, и о редкоземельных металлах, но также и о довольно распространенных минералах. Геологическая служба США регулярно публикует перечень из 50 минеральных ресурсов, критически необходимых американской промышленности. Кроме редкоземельных металлов, там есть также такие важные для различных видов промышленности элементы как титан, алюминий, графит, магний, цинк, олово, литий, марганец. Эти полезные минералы также есть в Украине.

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По мнению экономиста, аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, США очень интересует уран. "Америка развивает свою атомную энергетику, а запасы урана сейчас вышли на плато. В мире где-то 60-70% месторождений урана сконцентрировано в Центральной Азии, это Казахстан и Кыргызстан, еще значительная часть в России. В США достаточно ограниченные запасы урана, поэтому они заинтересованы в украинских месторождениях урана", — рассказал Фокусу Алексей Кущ.

Уран необходим для атомной энергетики, которая развивается в США Фото: УНИАН

По его словам, США заинтересованы также в украинских залежах титана, который является стратегическим сырьем для космической и авиационной отраслей экономики, для военно-промышленного комплекса. Кроме того, американские компании могут быть заинтересованы в разработке месторождений графита, запасы которого имеет Украина и который активно используется при производстве автомобилей и электрических батарей.

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Что касается других минеральных элементов, то, отметил в разговоре с Фокусом Алексей Кущ, США вполне могут быть заинтересованы в марганцевых рудах, огромные залежи которых имеет Украина. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, по состоянию на 2021 год по объему общих запасов марганцевых руд Украина занимает в мире второе место после ЮАР, а по подтвержденным запасам — первое. "Марганцевые руды — их капитализация на мировом рынке не такая уж и значительная. Но значение этих руд огромное в технологическом контексте, потому что это элемент, который критически необходим при производстве ферросплавов", — объяснил Алексей Кущ.

Эксперт говорит, что решение отказаться от предложенного США варианта соглашения по недрам было правильным Фото: Getty Images

Что касается редкоземельных металлов, то интересными для американских инвесторов могут стать различные элементы, которые используются в аэрокосмической отрасли, в медицине, оптике, производстве электромобилей, для функционирования нефтедобычи и для ВПК.

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Неодим сплавляют с железом и бором для получения мощных постоянных магнитов. Они все чаще используются в портативном электронном оборудовании, в частности в громкоговорителях и компьютерных жестких дисках. Высокая эффективность делает их полезными в гибридных автомобилях и ветровых турбинах. Лантан является добавкой в производстве стекла с высоким показателем преломления, которое используется в объективах телескопов и камер. Лантан также играет роль в переработке сырой нефти в качестве катализатора крекинга нефти. Церий используется в нефтепереработке, а также в каталитических нейтрализаторах транспортных средств для уменьшения вредных выбросов. Оксид церия — полировочная смесь для стекла. Иттрий используются в телевизионных и компьютерных экранах и других устройствах отображения. Наряду с тербием и европием, он известен как люминофор, излучающий свет определенных цветов при облучении частицами электромагнитного излучения. Скандий используется для сплавов, керамики и топливных элементов. Металл включен в алюминиево-скандиевые сплавы, которые используются в самолетах-истребителях, велосипедных рамах. Его добавляют в ртутные лампы для создания высокоэффективного источника света, похожего на солнечный. Радиоактивный изотоп скандий-46 используется как индикатор при переработке нефти для мониторинга движения различных фракций.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию гражданской промышленности и передовых военных технологий ЕС.

Ранее Фокус писал, что Вашингтон доставил Киеву соглашение по использованию украинских редкоземельных ресурсов, но Владимир Зеленский сперва хочет получить гарантии безопасности США.