Редкоземельные ресурсы Украины были предметом встречи министра финансов США Скотта Бессента и президента Владимира Зеленского, сообщают иностранные СМИ. Но Владимир Зеленский не подписал соглашение с США. Экономист Алексей Кущ объяснил, почему это было правильным решением.

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США заинтересованы в получении доступа к украинским природным ресурсам, в частности редких и редкоземельных металлов, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Однако 12 февраля во время встречи Владимира Зеленского и министра финансов США Скотта Бессента соглашение, которое якобы включало также и разработку американскими компаниями месторождений металлов в Украине, подписано не было, сообщил телеканал CNN.

По мнению экономиста, финансового аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, решение отказаться от сделки было правильным.

"Я считаю, что это было правильное решение — отказаться. И вообще считаю, что подписание такого соглашения могло бы существенно навредить вообще нашему и авторитету, как страны, и стать достаточно опасным прецедентом. Потому что такие соглашения — это фактически реанимирование неоколониальных практик в XXI веке. Поэтому переговоры должны проходить в другом формате. То есть все страны привлекают инвестиции в добычу природных ресурсов, но должны быть исходные условия или технические условия", — объяснил аналитик в комментарии Фокусу.

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По его мнению, крайне важно, чтобы Украина сказала, что должны быть проведены украинскими государственными структурами тщательные исследования запасов, то есть сначала стоит узнать объемы запасов природных ресурсов.

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"Должна состояться паспортизация этих природных ресурсов. Возможно, такие исследования могут происходить за счет льготных кредитов со стороны западных партнеров, потому что они заинтересованы в том, чтобы это сделать быстрее. Но все равно это должны делать украинские структуры. Даже если финансирование внешнее. Во-вторых, это должно происходить исключительно на условиях кластерного развития. То есть необходимо четко определять, как график, сколько природных ресурсов должно перерабатываться в Украине, какая должна быть глубина переработки, и утвердить четко график развития новых производственных переделов. То есть через какой срок времени должна появляться дополнительная ступенька переработки этих природных ресурсов. То есть это должно быть на базе кластерной модели. И это должно быть заложено в соглашение, и оно должно быть именно как соглашение инвестиционное, где взаимовыгодные условия для обеих сторон. И это соглашение ни в коем случае не может быть сформировано в виде какого-то там зачета финансового или там передачи в счет каких-то кредитов. То есть это все тогда будет отголоском неоколониальной практики, что существенно подрывает авторитет государства", — рассказал Алексей Кущ.

По мнению эксперта, нынешняя позиция США напоминает практику "открытых писем" на природные ресурсы, существовавшую в 19 веке.

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"Похоже на то, что нам говорят "Давайте вести практику открытых писем на добычу ресурсов", как на Диком западе в XIX веке. То есть это такая была распространенная практика в Соединенных Штатах Америки. Выдавались открытые письма на добычу природных ресурсов там где-то в Калифорнии или где-то еще. И там говорили, что все, что вы найдете в недрах на этой территории, оно будет вам принадлежать. И за это платили какие-то там достаточно условные средства. Фактически сейчас США хотят получить такой открытый сырьевой лист на украинские ресурсы", — отметил аналитик. Он также добавил, что сейчас США хотят перечислить элементы, редкоземельные металлы, редкие металлы, различные виды полезных ископаемых, которые их интересуют, и чтобы в соглашении было прописано, что все, что они найдут в Украине в контексте этих природных ресурсов, будет принадлежать им. "Это фактически, как я уже говорил, возвращение к неоколониальным практикам", — отметил Алексей Кущ в комментарии Фокусу.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Reuters.Украина заявил, что Украина не будет отдавать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые в обмен на помощь США, а предложит взаимовыгодное партнерство для их совместной добычи и использования.