Основа технологий: почему редкоземельные металлы так ценны, важны и где используются

Редкоземельные элементы — важный ресурс для государств, которые занимаются развитием высоких технологий, однако добыть их трудно и затратно. Но чтобы выиграть в hi-tech гонке, таким странам, как США приходится искать новые месторождения и новых партнеров.

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Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты хотели бы получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь в войне против РФ. Данные ресурсы крайне важны для технологического сектора и, особенно, для производства электроники. Фокус выяснил, какие именно редкоземельные элементы (РЗЭ) делают возможным существование мобильной и бытовой техники, а также электроники военного класса.

В чем важность редкоземельных металлов

Редкоземельные элементы (РЗЭ) — это небольшое семейство металлов, которые играют важную роль в производстве множества современных устройств. Их уникальные магнитные, электрохимические и люминесцентные свойства дают возможность функционировать смартфонам, жестким дискам, электромобилям, различным системам обороны и видам "умного" оружия, системам чистой энергии и медицинскому оборудованию, пишет escatec.com.

В настоящее время большая часть производства РЗЭ сосредоточена всего в Китае, причем эта страна является крупнейшим производителем, так как на ее долю приходится около 38% мировых запасов. На долю Вьетнама и Бразилии — по 18,1%. Еще 10,4% остаются за РФ, 6% — за Индией, 3,5% — за Австралией и только 1,3% — за США. Как говорится в материале OilPrice: "ни одно другое государство не имеет более 1% запасов этих металлов".

Европий - редкоземельный металл Фото: Alchemist-hp

По мере возникновения и развития новых технологий, спрос на редкоземельные металлы будет только расти. Исследование, проведенное в 2017 году Пекинским университетом науки и технологий, показало, что к 2030 году мировой спрос на РЗЭ может достичь 51,9 тыс. метрических тонн. В исследовании прогнозируется, что ресурсов для поддержания мирового производства РЗЭ нынешними темпами может хватить только на сто лет.

Более того, данные материалы становятся центром внимания в обостряющейся торговой войне между США и Китаем, сообщает earthsky.org. Так как спрос на редкоземельные элементы неуклонно растет с середины 20 века, и нет никаких реальных альтернативных, которые могли бы их заменить. Насколько бы ни были важны РЗЭ для современных технологий, и насколько бы ни было сложно их добывать и использовать, "санкционная битва" может поставить США в очень плохое положение, считают авторы.

Что такое редкоземельные элементы

Согласно данным Википедии, существует 17 редкоземельных элементов, 15 из которых входят в так называемый ряд лантаноидов, составляя атомные номера от 57 до 71 последовательно в периодической таблице.

Несколько РЗЭ и области их применения:

Церий — самый распространенный из редкоземельных элементов, используется в магнитах, электродах и угольно-дуговом освещении, в качестве катализатора в каталитических преобразователях и для точной полировки стекла.

— самый распространенный из редкоземельных элементов, используется в магнитах, электродах и угольно-дуговом освещении, в качестве катализатора в каталитических преобразователях и для точной полировки стекла. Неодим — мягкий серебристый металл, используемый для создания сильных постоянных магнитов для компьютерных дисков, микрофонов и наушников, а также в производстве мощных инфракрасных лазеров.

— мягкий серебристый металл, используемый для создания сильных постоянных магнитов для компьютерных дисков, микрофонов и наушников, а также в производстве мощных инфракрасных лазеров. Диспрозий — один из самых сильномагнитных элементов, используемых в производстве электроники, компьютерных дисков, лазеров, коммерческого освещения и электротранспорта.

— один из самых сильномагнитных элементов, используемых в производстве электроники, компьютерных дисков, лазеров, коммерческого освещения и электротранспорта. Тербий — мягкий серебристый металл, используемый в качестве добавки в редкоземельные магниты, в некоторых электронных устройствах и в гидролокационных системах.

— мягкий серебристый металл, используемый в качестве добавки в редкоземельные магниты, в некоторых электронных устройствах и в гидролокационных системах. Гольмий — редкоземельный элемент с мощными магнитными свойствами, используемый в микроволновом оборудовании и стержнях управления ядерной энергетикой.

— редкоземельный элемент с мощными магнитными свойствами, используемый в микроволновом оборудовании и стержнях управления ядерной энергетикой. Лантан — высокореактивный редкоземельный элемент, используемый в производстве линз телескопов и инфракрасного поглощающего стекла.

— высокореактивный редкоземельный элемент, используемый в производстве линз телескопов и инфракрасного поглощающего стекла. Скандий — используется в производстве популярных потребительских товаров, таких как телевизоры и энергосберегающие лампы.

— используется в производстве популярных потребительских товаров, таких как телевизоры и энергосберегающие лампы. Иттрий — серебристый металл, который содержится в сверхпроводниках, лазерах и хирургических принадлежностях.

— серебристый металл, который содержится в сверхпроводниках, лазерах и хирургических принадлежностях. Прометий — используется в кардиостимуляторах и управляемых ракетах.

— используется в кардиостимуляторах и управляемых ракетах. Самарий — используется в микроволновых устройствах и магнитах.

— используется в микроволновых устройствах и магнитах. Тулий — используется в лазерных установках.

— используется в лазерных установках. Кобальт — используется в суперсплавах, реактивных турбинах и аккумуляторных батареях.

— используется в суперсплавах, реактивных турбинах и аккумуляторных батареях. Литий — обычно используется в аккумуляторах.

— обычно используется в аккумуляторах. Тантал — используется в конденсаторах, резисторах и другом электронном оборудовании.

— используется в конденсаторах, резисторах и другом электронном оборудовании. Индий — часто используется в ЖК-экранах.

— часто используется в ЖК-экранах. Галлий — используется в интегральных схемах, светодиодах и полупроводниках.

— используется в интегральных схемах, светодиодах и полупроводниках. Селен — используется в фотоэлементах и ​​выпрямителях.

— используется в фотоэлементах и ​​выпрямителях. Цирконий — используется на атомных электростанциях.

Редкоземельные элементы: зачем они нужны и у кого они есть

Что делает редкоземельный элемент "редким"

Термин "редкий" на самом деле немного неточен, поскольку РЗЭ на самом деле существуют в изобилии. Даже самый редкий из РЗЭ (тулий) в 125 раз чаще встречается в земной коре, чем золото, а самый распространенный РЗЭ (церий) — в 15 000 раз.

Основное отличие, однако, заключается в том, что РЗЭ не встречаются в твердых скоплениях или пластах, — вместо этого они неравномерно распределены по земной коре, что делает их добычу гораздо более сложной, чем добыча других металлов. Редкоземельные элементы часто встречаются в магматических породах, называемых карбонатитами. Есть несколько регионов, в которых много редкоземельных элементов — и они в основном находятся в Китае, который производит их в количестве 130 000 метрических тонн. А в США, к примеру, есть территория, содержащая относительно большое количество редкоземельных элементов, но последний их источник, карьер Mountain Pass в Калифорнии, закрылся в 2015 году, пишет earthsky.org.

С химической точки зрения также сложнее отделить один РЗЭ от другого, чтобы получить чистое вещество. Короче говоря, РЗЭ дороги в производстве. Например, редкоземельный металл европий, который используется для создания компьютерных мониторов и плазменных телевизоров, продается по цене около 723 000 долларов за тонну, и цена неуклонно растет. В 2018 году стоимость оксида неодима с атомным номером 60 составила 107 000 долларов за метрическую тонну, а к 2025 году цена выросла до 150 000 долларов.

Редкоземельные элементы Фото: Википедия

Какие РЗЭ есть в Украине

В Украине, согласно Википедии, расположены месторождения:

лития,

урана,

титана,

ванадия,

циркония,

ниобия,

кадмия,

тантала,

галлия,

церия,

индия,

селена,

бериллия,

иттрия,

теллура,

скандия,

германия,

гафния.

Всего месторождений насчитывается около 20 000, по словам политолога Олега Постернака, однако 70% находятся во временно оккупированных областях: Донецкой, Луганской, а также в Днепропетровской.

Редкоземельные элементы Фото: IFLScience

Утилизация и повторное использование РЗЭ

Спрос на РЗЭ растет, но они также являются ограниченным ресурсом, и в настоящее время нет жизнеспособных альтернативных методов их замены. Одним из возможных решений является их утилизация и повторное использование.

Rare Earth Industry Association (REIA) подсчитала, что в настоящее время перерабатывается менее 1% редкоземельных металлов в мире, а большинство их оказывается на свалке. Но ученые надеются изменить это. Например, консорциум Sustainable Recovery, Reprocessing and Reuse of Rare-Earth Magnets (SUSMAGPRO) получил финансирование в размере 12,98 млн фунтов стерлингов по программе ЕС Horizon 2020, из которых 4,35 млн фунтов стерлингов направлены на исследования Бирмингемским университетом, пишет resource.co. Ученые должны будут найти способ извлечения и повторного использования редкоземельных металлов из редкоземельных магнитов.

Редкоземельные магниты — мощные постоянные магниты, которые используются практически везде, где для создания движения используется электричество — от электромобилей и жестких дисков до множества обычных бытовых приборов. Исследователи из Бирмингемского университета уверены в разработке новой технологии, которая позволит производить около 20 тонн переработанных редкоземельных магнитов в год. И если все пойдет хорошо, ожидается, что новый метод значительно сократит количество РЗЭ, в настоящее время отправляемых на свалки, предложит более устойчивое решение растущих проблем добычи таких металлов и обеспечит более высокий уровень защиты цепочки поставок.