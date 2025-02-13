Рідкоземельні ресурси України були предметом зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента і президента Володимира Зеленського, повідомляють іноземні ЗМІ. Але Володимир Зеленський не підписав угоду зі США. Економіст Олексій Кущ пояснив, чому це було правильним рішенням.

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США зацікавлені у отриманні доступу до українських природних ресурсів, зокрема рідкісних та рідкісноземельних металів, про що раніше заявляв президент США Дональд Трамп. Проте 12 лютого під час зустрічі Володимира Зеленського та міністра фінансів США Скотта Бессента угода, яка нібито включала також і розробку американськими компаніями родовищ металів в Україні, підписана не була, повідомив телеканал CNN.

На думку економіста, фінансового аналітика Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексія Куща, рішення відмовитись від угоди було правильним.

"Я вважаю, що це було правильне рішення — відмовитися. І взагалі вважаю, що підписання такої угоди могло б суттєво зашкодити взагалі нашому і авторитету, як країни, і стати досить небезпечним прецедентом. Тому що такі угоди — це фактично реанімування неоколоніальних практик в XXI столітті. Тому перемовини мають проходити в іншому форматі. Тобто всі країни залучають інвестиції у видобуток природних ресурсів, але мають бути вихідні умови або технічні умови", — пояснив аналітик у коментарі Фокусу.

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На його думку, вкрай важливо, щоб Україна сказала, що мають бути проведені українськими державними структурами ретельні дослідження запасів, тобто спочатку варто дізнатись обсяги запасів природних ресурсів.

Перед укладенням угод Україні важливо самостійно провести необхідні дослідження родовищ, впевнений експерт Фото: Getty Images

"Має відбутися паспортизація цих природних ресурсів. Можливо, такі дослідження можуть відбуватись за рахунок пільгових кредитів з боку західних партнерів, тому що вони зацікавлені в тому, щоб це зробити найшвидше. Але все рівно це мають робити українські структури. Навіть якщо фінансування зовнішнє. По-друге, це має бути відбуватись виключно на умовах кластерного розвитку. Тобто необхідно чітко визначати і визначати, як графік, скільки природних ресурсів має перероблятися в Україні, яка має бути глибина переробки, і визначати чітко графік розвитку нових виробничих переділів. Тобто через який термін часу має з'являтися додаткова сходинка переробки цих природних ресурсів. Тобто це має бути на базі кластерної моделі. І це має бути закладено в угоду, і вона має бути саме як угода інвестиційна, де взаємовигідні умови для обох сторін. І ця угода ні в якому разі не може бути сформована у вигляді якогось там заліку фінансового чи там передачі в рахунок якихось кредитів. Тобто це все тоді буде відлунням неоколоніальної практики, що суттєво підриває авторитет держави", — розповів Олексій Кущ.

На думку експерта, нинішня позиція США нагадує практику "відкритих листів" на природні ресурси, що існувала в 19 столітті.

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"Схоже на те, що нам кажуть "Давайте вести практику відкритих листів на видобуток ресурсів", як на Дикому заході у XIX столітті. Тобто це така була поширена практика в Сполучених Штатах Америки. Видавались відкриті листи на видобуток природних ресурсів там десь в Каліфорнії чи деінде. І там казали, що все, що ви знайдете в надрах на цій території, воно буде вам належати. І за це платили якісь там досить умовні кошти. Фактично зараз США хочуть отримати такий відкритий сировинний лист на українські ресурси", — зазначив аналітик. Він також додав, що наразі США хочуть перелічити елементи, рідкісноземельні метали, рідкісні метали, різні види корисних копалин, які їх цікавлять, і щоб в угоді було прописано, що все, що вони знайдуть в Україні в контексті цих природних ресурсів, буде належати їм. "Це фактично, як я вже казав, повернення до неоколоніальних практик", — зауважив Олексій Кущ у коментарі Фокусу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.Україна заявив, що Україна не віддаватиме рідкоземельні метали та інші корисні копалини в обмін на допомогу США, а запропонує взаємовигідне партнерство для їхнього спільного видобутку та використання.