Рідкоземельні метали на $500 млрд: Україна "по суті погодилася" віддати ресурси, — Трамп

За оцінками Дональда Трампа, США вклали в Україну понад 300 мільярдів доларів. Такі гроші не можна просто подарувати, тому Штати прагнуть отримати доступ до цінних природних ресурсів.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до видобутку рідкоземельних металів вартістю 500 млрд доларів як плату за військову допомогу. Про це Трамп сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Трамп заявляв про плани зустрітися із Зеленським на поточному тижні

"У них надзвичайно цінна земля, у ній є багато рідкоземельних металів. Є також нафта, газ та інші речі. Наші гроші мають бути в безпеці, адже ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на Україну", — сказав Трамп.

США, за його словами, у будь-якому разі повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться укласти мирну угоду з Росією. За оцінками Трампа, понад 300 мільярдів доларів США надали Україні і це "просто затьмарює внесок інших країн".

"Вони [влада України] можуть укласти угоду. Вони можуть не укласти угоду. Вони можуть стати росіянами коли-небудь, або не стати ними. Зате у нас будуть усі ці гроші і я хочу їх повернути", — зауважив він.

Трамп упевнений, що надавати допомогу охопленій війною Україні просто так є цілковитою дурістю.

"Я сказав їм, що мені потрібні рідкоземельні метали на суму приблизно 500 млрд доларів. По суті, вони погодилися це зробити", — додав президент Штатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Київ не віддасть США рідкоземельні метали та інші корисні копалини в обмін на допомогу. Влада України може запропонувати Трампу "взаємовигідне партнерство для їхнього спільного видобутку та користування".

Дональд Трамп заявляв про плани зустрітися із Зеленським цього тижня. Разом вони поговорять щодо українських корисних копалин і завершення війни з РФ.