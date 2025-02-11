Редкоземельные металлы на $500 млрд: Украина "по сути согласилась" отдать ресурсы, — Трамп

По оценкам Дональда Трампа, США вложили в Украину более 300 миллиардов долларов. Такие деньги нельзя просто подарить, поэтому Штаты стремятся получить доступ к ценным природным ресурсам.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь. Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox News.

Трамп заявлял о планах встретиться с Зеленским на текущей неделе

"У них чрезвычайно ценная земля, в ней есть много редкоземельных металлов. Есть также нефть, газ и другие вещи. Наши деньги должны быть в безопасности, ведь мы тратим сотни миллиардов долларов на Украину", — сказал Трамп.

США, по его словам, в любом случае должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли заключить мирное соглашение с Россией. По оценкам Трампа, более 300 миллиардов долларов США предоставили Украине и это "просто затмевает вклад других стран".

"Они [власти Украины] могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку. Они могут стать россиянами когда-нибудь, или не стать ими. Зато у нас будут все эти деньги и я хочу их вернуть", — заметил он.

Трамп уверен, что оказывать помощь охваченной войной Украине просто так является совершенной глупостью.

"Я сказал им, что мне нужны редкоземельные металлы на сумму примерно 500 млрд долларов. По сути, они согласились это сделать", — добавил президент Штатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев не отдаст США редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые в обмен на помощь. Власти Украины могут предложить Трампу "взаимовыгодное партнерство для их совместной добычи и пользования".

Дональд Трамп заявлял о планах встретиться с Зеленским на текущей неделе. Вместе они поговорят насчет украинских полезных ископаемых и завершения войны с РФ.