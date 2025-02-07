"Мы не отдадим редкоземельные металлы": Зеленский предложит США партнерство в обмен на помощь

Президент отмечает, что Россия захватила 50% украинских месторождений редкоземельных металлов, и Путина нужно остановить, пока он не добрался до богатого ресурсами центра Украины.

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Украина не будет отдавать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые в обмен на помощь США, а предложит взаимовыгодное партнерство для их совместной добычи и использования, сказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И они должны иметь этот приоритет, и он будет. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", — сказал Зеленский журналистам.

Также он сообщил об обсуждении идеи использования украинских подземных хранилищ для хранения американского сжиженного газа.

"Я знаю, что администрация Трампа в этом очень заинтересована... Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", — сказал президент Украины.

Он отметил, что около половины украинских месторождений редкоземельных металлов расположена на оккупированной Россией территории, и президент РФ Владимир Путин может предоставить доступ к ним своим союзникам и врагам США: Северной Корее и Ирану. По словам украинского президента, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, который используется в авиационной и космической промышленности, а также необходимый для ядерной энергетики и производства ядерного оружия уран.

Украинский лидер подчеркнул, что нужно остановить продвижение оккупантов, чтобы не позволить им захватить богатый полезными ископаемыми центр страны, в частности Днепропетровскую область.

"Мне кажется, что Трамп может сказать Путину: "Слушай, ты только что взял триллионы, это так не работает. Ты должен вернуть то, что принадлежит другой стране", — сказал Зеленский.

Редкоземельные металлы: что говорил Трамп

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 3 февраля сказал, что хочет, чтобы Украина отдавала свои редкоземельные металлы в обмен на помощь США. Эти минералы нужны Штатам для производства современной техники: смартфонов, аккумуляторов, электродвигателей, лазеров и т. д.

4 февраля Фокус выяснял, что выиграют Украина и США в случае заключения соглашения об обмене американской помощи на доступ к редкоземельным металлам.

7 февраля Трамп заявил, что встретится с Зеленским на следующей неделе для обсуждения доступа США к полезным ископаемым и завершения войны в Украине.