"Ми не віддамо рідкоземельні метали": Зеленський запропонує США партнерство в обмін на допомогу

Президент зазначає, що Росія захопила 50% українських родовищ рідкоземельних металів, і Путіна потрібно зупинити, поки він не дістався багатого на ресурси центру України.

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Україна не віддаватиме рідкоземельні метали та інші корисні копалини в обмін на допомогу США, а запропонує взаємовигідне партнерство для їхнього спільного видобутку та використання, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і він буде. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", — сказав Зеленський журналістам.

Також він повідомив про обговорення ідеї використання українських підземних сховищ для зберігання американського зрідженого газу.

"Я знаю, що адміністрація Трампа в цьому дуже зацікавлена… Ми готові та хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", — сказав президент України.

Він зазначив, що близько половини українських родовищ рідкоземельних металів розташовані на окупованій Росією території, і президент РФ Володимир Путін може надати доступ до них своїм союзникам і ворогам США: Північній Кореї та Ірану. За словами українського президента, Україна має найбільші в Європі запаси титану, який використовується в авіаційній і космічній промисловості, а також необхідний для ядерної енергетики та виробництва ядерної зброї уран.

Український лідер наголосив, що потрібно зупинити просування окупантів, щоб не дозволити їм захопити багатий на корисні копалини центр країни, зокрема Дніпропетровську область.

"Мені здається, що Трамп може сказати Путіну: "Слухай, ти щойно взяв трильйони, це так не працює. Ти маєш повернути те, що належить іншій країні", — сказав Зеленський.

Рідкоземельні метали: що говорив Трамп

Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі 3 лютого сказав, що хоче, щоб Україна віддавала свої рідкоземельні метали в обмін на допомогу США. Ці мінерали потрібні Штатам для виробництва сучасної техніки: смартфонів, акумуляторів, електродвигунів, лазерів тощо.

4 лютого Фокус з'ясовував, що виграють Україна та США в разі укладення угоди про обмін американської допомоги на доступ до рідкоземельних металів.

7 лютого Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським наступного тижня для обговорення доступу США до корисних копалин і завершення війни в Україні.