Американці зайдуть в Україну, а Путін зупиниться: як рідкоземельні метали можуть закінчити війну

США обіцяє допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали. Разом з тим Київ може отримати певні гарантії безпеки та вигідну співпрацю. Фокус зʼясував, що виграє Україна та США у випадку цієї угоди.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби Київ давав Вашингтону рідкоземельні метали в обмін на американську допомогу.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісними металами та іншими речами", — сказав Трамп.

За його словами, ці мінерали потрібні американським промисловицям для виробництва смартфонів, акумуляторів, лазерів та іншої сучасної техніки. Крім цього, Трамп розповів про досягнення "великого прогресу" в питання мирного врегулювання війни в Україні.

"Ми повинні зупинити цю безглузду війну", — наголосив він.

ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що рідкоземельні метали України є одним із пунктів "плану перемоги". Так у четвертому пункті йдеться про спільний із Заходом захист, інвестування й використання цінних природних ресурсів — уран, титан, літій, графіт тощо.

За інформацією джерела, важливо, аби ці рідкоземельні метали не роздобула РФ, а тому президент Володимир Зеленський пропонував "спеціальний захист" ресурсів. Ба більше, передбачалося, аби вони спеціально використовувалися разом із ключовими партнерами, проте спершу потрібні гарантії безпеки ресурсів. Це питання Зеленський обговорював на зустрічі з Трампом у вересні 2024 року.

Рідкоземельні метали: для чого вони Трампу, та що отримає Україна

Координатор експертних груп "Економічної експертної платформи", асоційований експерт CASE Україна Олег Гетьман зауважив у розмові з Фокусом, що нині складно передбачити про що йдеться, коли Дональд Трамп говорить про рідкоземельні метали.

"Швидше за все, він має на увазі, що було б доцільно надати американським компаніям доступ до розвідки та видобутку цих природних ресурсів під гарантії безпеки з боку США. Україна навряд чи зможе самостійно реалізувати такі проєкти через відсутність необхідних технологій. В обмін на цей доступ, інвестиції та співпрацю, військова підтримка з боку США буде продовжена, а також можуть бути надані додаткові гарантії безпеки", — каже Гетьман.

Він переконаний, що приїзд американців в Україну для видобутку рідкоземельних металів — це найкраще, що зараз може відбутися. Оскільки, коли на українській землі багато американців, ворог має поводиться менш агресивно та більш стримано.

Політолог Олег Постернак у коментарі Фокусу зазначив, що Україні необхідна впевненість у майбутньому, тобто чіткі гарантії безпеки. Найкращим варіантом був би вступ до НАТО, проте наразі це малоймовірно через геополітичні та внутрішньополітичні фактори в європейських країнах. Альтернативою може стати модель ізраїльських гарантій безпеки — двостороння угода, за якою, наприклад, США зобов’язалися б захищати Україну в разі нового нападу з боку РФ.

"Це пакти безпеки з іншими країнами, наприклад, де йдеться про постачання зброї, фінансову підтримку, підтримку української оборонної індустрії тощо. Ще як варіант, я думаю, колись ми й будемо обговорювати, це утворення окремого безпекового альянсу. Якщо Росія проти вступу України до НАТО, але Україні при цьому треба гарантування її безпеки на майбутнє, то, можливо, це утворення окремого безпекового альянсу чи колективного безпекового договору за участю європейських країн, де Україна отримує колективні гарантії безпеки", — каже Постернак.

Крім цього, гарантією безпеки може стати розміщення миротворчого контингенту вздовж кордону та лінії бойового зіткнення між Україною та РФ.

На думку політолога, краще, аби рідкоземельні метали контролювалися американським інвестором, ніж російським окупантом.

Політолог Віктор Таран зазначив, що США в контексті глобальної протидії Китаю шукають джерела постачання критично важливих рідкоземельних металів. Так їх використовуватимуть у високотехнологічних і військових галузях.

"Рідкісноземельні елементи (зокрема, неодиєм, диспрозій, празеодим, скандій та інші лантаноїди) є незамінними при виробництві потужних постійних магнітів, що використовуються у сучасних бойових системах. Ракети, авіаційні двигуни, системи протиповітряної оборони, високотехнологічні пристрої (наприклад, смартфонах, електромобілях, сонячних панелях, комп'ютерних компонентах)", — повідомив Таран.

За його словами, Україна має значну кількість таких металів. Тоді як Китай контролює до 70% видобутку й до 90% обробки рідкісноземельних елементів на глобальному рівні, в результаті країна має потужний важіль вплину у торговельних та геополітичних відносинах. США борються з Китаєм та хочуть зменшити свою залежність від китайського постачання через розвиток альтернативних джерел та укладання угод із країнами, що мають значні запаси рідкоземельних матеріалів.

За рахунок українських металів США зможуть:

зменшити залежність від китайських поставок;

забезпечити виробництво оборонної продукції та високотехнологічних товарів;

посилити геополітичну позицію США та її союзників у суперництві з Китаєм.

Тоді як Україна отримає:

американські бази, інвесторів та доходи в бюджет

працевлаштування ветеранів, які із задоволенням будуть захищати тут іноземний капітал;

американських військових, що стане реальними гарантіями безпеки.

"США, які зацікавлені в українських рідкісноземельних металах через їх критичне значення для оборонної та високотехнологічної промисловості, будуть максимально задіювати всі ресурси аби в Україні настав мир. Вони дадуть гарантії безпеки, але за це будуть вимагати свою плату. В їхніх очах це чесна згода. Вони нам дають безпеку, а самі отримують ресурс для протистояння з Китаєм, який домінує на світовому ринку цих матеріалів. Україна за таких обставин стає стратегічним партнером, яка постачає неодій, диспрозій, празеодим та інші лантаноїди до США", — пояснив він та додав, що Україна стає важливою ланкою екосистеми та геополітичного щита для США.

Запаси рідкоземельних металів: чим багата Україна

Гетьман зауважив, що запаси рідкоземельних металів є достатньо серйозними. Зокрема, поклади літію, титану — це 20-50-річні видобутки. Ба більше, ці метали потім можуть повернутися до України в іншому вигляді, наприклад, автомобілів Tesla.

Україна не має технологій, аби видобувати та переробляти рідкоземельні метали. Натомість країна займає передові ніші в інших секторах, а саме аграрному, металопереробному.

"Кожна країна зосереджується на тому, в чому має найбільшу перевагу. США займаються інноваціями, тому видобуті в Україні метали повертатимуться до нас у вигляді готової продукції, яку ми самі поки що не можемо виробляти. Період у 20–40 років, протягом якого ці ресурси видобуватимуться та використовуватимуться, є хорошою можливістю для України: він дозволить заробити, отримати гарантії безпеки, прискорити завершення війни, а згодом перейти на інші види ресурсів або технологій", — підсумував економіст.

В Україні налічується близько 20 тисяч родовищ Фото: Відкриті джерела

Постернак наголосив, що Україна володіє великими запасами літію, урану, титану тощо, зокрема, налічується близько 20 тисяч родовищ, проте 70% з них — на території Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей.

"Передача чи концесія на видобуток цих корисних копалин американським компаніям може зробити інтерес США в Україні більш прагматичним. Це дає Вашингтону не лише економічні переваги, а й можливість захищати власні стратегічні інтереси в разі нового нападу на Україну. Натомість Україна отримує надійного інвестора, створення робочих місць для українців, стабільні податкові надходження до держбюджету та загальну економічну вигоду. Це співпраця, яка може бути вигідною для обох сторін", — наголосив Постернак.

Рідкоземельні метали, за словами експерта, використовуються в електроніці, оборонній промисловості, машинобудуванні. Цей сектор економіки почав випереджати звичайну індустрію в останнє десятиліття, саме тому до цього зараз так прикута увага.

Таран зауважив, що значна частина світових рідкоземельних металів, згідно з геологічними дослідженнями, знаходиться на Українському щиті. Так існують перспективні родовища, зокрема, південно-західних і південних регіонах.

"Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Херсонська області — це клондайк на якому ідентифіковано унікальні або великих масштабів рудні прояви таких елементів", — підкреслив він.

Нагадаємо, 4 лютого у ЗМІ повідомили, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив позицію американського президента Дональда Трампа щодо отримання рідкоземельних українських металів. За його словами, егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони.

Наприкінці січня стало відомо, що Китай домінує на світовому ринку рідкоземельних металів, потрібних для виробництва сучасної електроніки. Крім цього, запаси цих елементів є у В'єтнамі, Бразилії, Росії, Індії, Австралії, США та Гренландії.