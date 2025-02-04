Назвав це "егоїстичним": Шольц розкритикував Трампа за пропозицію щодо цінних ресурсів

Політик різко висловився щодо недавньої пропозиції Дональда Трампа про цінні українські рідкоземельні ресурси: на його думку, це "було б дуже егоїстичним", бо вони можуть знадобитися Україні для відновлення після завершення війни.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив позицію президента США Дональда Трампа стосовно того, що він би хотів отримати рідкоземельні українські ресурси, які мають бути своєрідною віддякою України за гарантії захисту. Такий пункт є у так званому "плані перемоги", який склав президент Володимир Зеленський, і він зацікавив Трампа. Про це стало відомо з повідомлення видання ntv.

"Було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони", – зазначив політик.

Такі заяви пролунали від німецького канцлера після неформального саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Шольц не тільки висловив думку про те, що це "егоїстично", а назвав те, як у Києві можуть використати цінні ресурси у майбутньому.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію".

Саме реконструкцію та відновлення країни після війни Олаф Шольц вважає "головними завданнями", які постануть перед Україною після завершення війни з Росією. Він зазначив, що руйнування в Україні величезні, відтак ці завдання "великі".

"Ресурси країни повинні бути використані для фінансування всього, що буде необхідним після війни", – йдеться у повідомленні.

Таким заявам німецького канцлера передувала поява інформації у ЗМІ про те, що Трамп зацікавився українськими рідкоземельними ресурсами. Сам "план перемоги" Володимира Зеленського дійсно має таку позицію: це четвертий пункт, в якому йдеться про спільний із Заходом захист, інвестування та використання цінних природних ресурсів. Говорячи про "цінні ресурси", йдеться про уран, титан, літій, графіт тощо. Фокус про це повідомляв 3 лютого.

У "плані перемоги" також є низка інших пунктів, серед яких те, що українські військові ділитимуться досвідом із військовими НАТО. Деталі про це з’ясував Фокус 17 жовтня 2024 року.