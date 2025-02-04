Назвал это "эгоистичным": Шольц раскритиковал Трампа за предложение по ценным ресурсам

Политик резко высказался относительно недавнего предложения Дональда Трампа о ценных украинских редкоземельных ресурсах: по его мнению, это "было бы очень эгоистичным", так как они могут понадобиться Украине для восстановления после завершения войны.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц осудил позицию президента США Дональда Трампа относительно того, что он бы хотел получить редкоземельные украинские ресурсы, которые должны быть своеобразной благодарностью Украины за гарантии защиты. Такой пункт есть в так называемом "плане победы", который составил президент Владимир Зеленский, и он заинтересовал Трампа. Об этом стало известно из сообщения издания ntv.

"Было бы очень эгоистично использовать ресурсы страны для финансирования поддержки обороны", — отметил политик.

Такие заявления прозвучали от немецкого канцлера после неформального саммита Европейского Союза в Брюсселе. Шольц не только высказал мнение о том, что это "эгоистично", а назвал то, как в Киеве могут использовать ценные ресурсы в будущем.

"Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свою реконструкцию".

Именно реконструкцию и восстановление страны после войны Олаф Шольц считает "главными задачами", которые встанут перед Украиной после завершения войны с Россией. Он отметил, что разрушения в Украине огромные, поэтому эти задачи "большие".

"Ресурсы страны должны быть использованы для финансирования всего, что будет необходимо после войны", — говорится в сообщении.

Таким заявлениям немецкого канцлера предшествовало появление информации в СМИ о том, что Трамп заинтересовался украинскими редкоземельными ресурсами. Сам "план победы" Владимира Зеленского действительно имеет такую позицию: это четвертый пункт, в котором говорится о совместной с Западом защите, инвестировании и использовании ценных природных ресурсов. Говоря о "ценных ресурсах", речь идет об уране, титане, литии, графите и так далее. Фокус об этом сообщал 3 февраля.

В "плане победы" также есть ряд других пунктов, среди которых то, что украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО. Детали об этом выяснил Фокус 17 октября 2024 года.