Рідкоземельні метали в обмін на допомогу США: Трамп пропонує Україні нову угоду

За словами Дональда Трампа, угода з Україною передбачає обмін допомоги Штатів на цінні ресурси. Рідкоземельні метали знадобляться для виробництва смартфонів, акумуляторів, лазерів та іншої точної техніки.

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Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна давала Штатам рідкоземельні метали. Про це він сказав на пресконференції в Білому домі, заявив, що Україна готова це зробити.

"Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали", — цитує Трампа агентство AFP.

"Радіо Свобода" уточнює, що Трамп висунув вимогу щодо рідкоземельних металів в обмін на допомогу від Сполучених Штатів.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісними металами та іншими речами", — заявив Трамп.

Мінерали знадобляться американським промисловцям для виробництва смартфонів, акумуляторів, лазерів та іншої сучасної техніки.

Крім цього, президент США розповів про досягнення "великого прогресу" в питанні мирного врегулювання великої війни в Україні.

"Подивимося, що буде. Але великого прогресу було досягнуто. Ми повинні зупинити цю безглузду війну", — підсумував він.

Рідкоземельні метали — що це?

Рідкоземельними металами вважають групу з 17 хімічних елементів, до якої входять скандій, ітрій і 15 металів лантаноїдів: лантан, церій, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, іттербій і лютецій.

Усі ці метали мають сріблясто-білий колір і подібні хімічні властивості. Рідкоземельні елементи використовують у радіоелектроніці, приладобудуванні, атомній техніці, машинобудуванні, хімічній промисловості та в інших подібних галузях.

Нагадаємо, Китай є головним на світовому ринку видобувачем рідкоземельних металів. Крім цього, запаси таких ресурсів є в Бразилії, Росії, Індії, Австралії, США та Гренландії.

Пентагон надавав компанії Rare Resource Recycling Inc. 5,1 млн доларів на реалізацію проєкту з видобутку рідкоземельних металів із відходів. Компанія хотіла видобувати чотири елементи для магнітів NdFeB.