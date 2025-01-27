Китай більше не потрібен: США отримуватимуть цінні рідкоземельні метали з відходів

Технологія REEcycle дає змогу витягувати з електронних відходів понад 98% неодиму, празеодиму, диспрозію і тербію. Ці елементи потрібні для виробництва магнітів.

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Міністерство оборони США надало компанії з Техасу Rare Resource Recycling Inc. (REEcycle) у розмірі 5,1 млн доларів на проєкт із видобутку рідкісноземельних металів з електронних відходів. Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони США.

Повідомляється, що проєкт спрямований на перезапуск демонстраційного заводу REEcycle, а також введення в експлуатацію комерційного заводу з річним об'ємом виробництва 50 тонн оксидів рідкоземельних металів.

REEcycle має намір видобувати чотири елементи, які надають важливих властивостей магнітам NdFeB. Ці магніти використовують у критично важливих оборонних системах, включно з електродвигунами на літаках, ракетах, підводних човнах і безпілотниках.

"Можливості REEcycle допоможуть Сполученим Штатам стати менш залежними від іноземних джерел, витягаючи повну цінність із матеріалів, які в іншому разі опинилися б на звалищах", — заявила помічник міністра оборони з промислової політики Лора Тейлор-Кейл.

За даними Міноборони США, запатентовані процеси REEcycle дають змогу витягти з відходів понад 98% елементів неодиму, празеодиму, диспрозію і тербію. Після введення в експлуатацію комерційного заводу компанія має намір зарекомендувати себе як торговий постачальник для компаній, що займаються подальшою металізацією і виробництвом магнітів.

"Дозволяючи REEcycle вилучати критично важливі матеріали з електронних відходів, цей грант підтримає роботу Міністерства оборони з розширення постачання рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва оборонної продукції. Ці гранти є важливим інструментом для зниження ризиків в оборонній промисловій базі та зменшення надмірної залежності від іноземних поставок", — наголосив директор Управління з розширення виробничих можливостей та визначення пріоритетів інвестицій (MCEIP) Ентоні Ді Стасіо.

Нагадаємо, за останній рік у Китаї виявлено відразу кілька нових великих родовищ корисних копалин. Тепер же стало відомо, що геологи виявили ще одне величезне родовище рідкоземельних металів у провінції Юньнань. Китайські вчені вважають, що це відкриття значно прискорить розвиток промисловості КНР.

Також повідомлялося, що Китай посилив контроль над рідкоземельними металами, необхідними для виробництва комп'ютерних чипів, через що іноземним компаніям, особливо виробникам напівпровідників, стало значно складніше їх купувати.