Сі Цзіньпін робить пас Трампу: на що натякає Китай забороною експорту рідкоземельних металів
Сі Цзіньпін вигадав доволі хитрий спосіб примусити Дональда Трампа до розмови і дещо охолодити його войовничу риторику. Аналітик Ігар Тишкевич вбачає таку схему в забороні Китаю експортувати до США низку рідкоземельних елементів
Пас від товариша Сі комраду Дональду
Китай заборонив експорт до США низки рідкоземельних елементів і супутніх товарів. Передусім ідеться про галій, германій, сурму.
Обґрунтування — це продукція подвійного призначення. Що, в принципі, правда.
Галій — це оптика. ІЧ приціли, ПНБ (прилади нічного бачення — Ф.), оптоволокно (передача даних), ядерна фізика. Одним словом, незамінний товар для сучасного збройового бізнесу.
Германій — ядерна зброя і напівпровідники.
Сурма — батареї, зброя, ті самі ПНБ, оптоелектроніка (включно з елементами сонячних панелей).
Китай — один із найбільших виробників цієї тріади: 48% світового виробництва сурми, 59,2% германію і понад 98% (!!!) очищеного галію (але щодо руд і сполук є імпортером).
США — один із найбільших імпортерів зазначеної тріади.
Бан з боку КНР, звісно, не обрушить миттєво американську військову (та й не тільки) промисловість. Але це серйозний виклик.
І тут цікаво, чи будуть запроваджені аналогічні санкції щодо країн ЄС. Якщо ні — отримуємо режим "паралельного імпорту" по-американськи.
Але такий бан навряд чи триватиме довго. Це запрошення Трампа до розмови. І метод дещо охолодити його войовничу риторику.
Розмова, значить, буде. І на ній зачіпатимуть тему поділу сфер впливу. А значить, і зменшення кількості конфліктів, які несуть ризики для сторін. Значить, і українська тема.
Тому повторю те, що писав раніше. Ініціативи щодо продовження або заморожування війни в Україні набудуть контурів "політики" лише за результатами зустрічей Трампа і Сі.
Чекати залишилося недовго.
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