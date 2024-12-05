Сі Цзіньпін робить пас Трампу: на що натякає Китай забороною експорту рідкоземельних металів

Пас від товариша Сі комраду Дональду

Китай заборонив експорт до США низки рідкоземельних елементів і супутніх товарів. Передусім ідеться про галій, германій, сурму.

Обґрунтування — це продукція подвійного призначення. Що, в принципі, правда.

Галій — це оптика. ІЧ приціли, ПНБ (прилади нічного бачення — Ф.), оптоволокно (передача даних), ядерна фізика. Одним словом, незамінний товар для сучасного збройового бізнесу.

Германій — ядерна зброя і напівпровідники.

Сурма — батареї, зброя, ті самі ПНБ, оптоелектроніка (включно з елементами сонячних панелей).

Китай — один із найбільших виробників цієї тріади: 48% світового виробництва сурми, 59,2% германію і понад 98% (!!!) очищеного галію (але щодо руд і сполук є імпортером).

Важливо

Китай серйозно підставив США: країна обмежує експорт важливого компонента для батарей

США — один із найбільших імпортерів зазначеної тріади.

Бан з боку КНР, звісно, не обрушить миттєво американську військову (та й не тільки) промисловість. Але це серйозний виклик.

І тут цікаво, чи будуть запроваджені аналогічні санкції щодо країн ЄС. Якщо ні — отримуємо режим "паралельного імпорту" по-американськи.

Але такий бан навряд чи триватиме довго. Це запрошення Трампа до розмови. І метод дещо охолодити його войовничу риторику.

Розмова, значить, буде. І на ній зачіпатимуть тему поділу сфер впливу. А значить, і зменшення кількості конфліктів, які несуть ризики для сторін. Значить, і українська тема.

Тому повторю те, що писав раніше. Ініціативи щодо продовження або заморожування війни в Україні набудуть контурів "політики" лише за результатами зустрічей Трампа і Сі.

Чекати залишилося недовго.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо