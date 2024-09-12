Китай готовий сприяти миру: Зеленський може зустрітися із Сі Цзіньпіном, — Reuters

Офіційний Пекін згоден зробити все, що сприяє миру, зазначив китайський дипломат Цуй Хунцзянь. Голова КНР відкритий для приєднання до саміту в листопаді, який організовує Україна.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін може зустрітися в жовтні з президентом України Володимиром Зеленським. Таку заяву, як повідомляє Reuters, на відкритті міжнародного військово-дипломатичного форуму в Пекіні зробив колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

Він зазначив, що дипломатичні відносини Києва з Китаєм покращилися, і тепер зустріч глав двох держав можлива.

"Тепер усі ми в Україні чекаємо якихось контактів, прямих контактів між президентом Зеленським і президентом Сі", — цитує агентство Чалого.

Як зазначає Reuters, офіційний Пекін зайняв нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, однак підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не долучився до мирного саміту, організованого Україною в червні.

Тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою в Пекіні в липні, в той час, як Зеленський планує провести ще один можливий саміт у листопаді, цього разу за участю Росії.

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Директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь заявив у кулуарах форуму, що Китай відкритий для долучення до майбутнього саміту, оскільки не хоче, щоб його зусилля "пропали даремно".

"Ми готові зробити все, що сприятиме миру", — сказав Цуй, відповідаючи на запитання про перспективи зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського.

Зазначається, що Україна входить до числа країн і міжнародних організацій, представлених на щорічному форумі "Сприяння миру заради спільного майбутнього", що триває з 12 до 14 вересня в Пекіні. Також на захід запрошено представників США, Росії, Білорусі, ОАЕ, Туреччини, Пакистану, В'єтнаму, Сінгапуру, Камбоджі та інших держав.

Нагадаємо, у липні заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін заявив, що Російська Федерація не планує брати участь у другому Саміті миру, на який Київ планує запросити Москву. "Формулу Зеленського" він назвав "абсолютно тупиковою" і додав, що Київ "свідомо ігнорує інші ініціативи".

9 вересня Сі Цзіньпін закликав створити "сприятливі умови для політичного врегулювання" війни в Україні. Він зазначив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному розв'язанню "української кризи", і відіграватиме в цьому конструктивну роль.