Від Бразилії до Індії: ЗМІ назвали 6 країн, які можуть стати посередниками в переговорах

У Кремлі ще не визначилися зі своєю готовністю починати діалог про справедливий мир, пишуть журналісти, але деякі держави продовжують висловлювати своє бажання виступити в ролі посередників під час мирних переговорів України і Росії.

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Дедалі частіше у світі почалися розмови про необхідність мирних переговорів між Україною і Росією, але для того, щоб вони принесли результат, необхідні посередники. У матеріалі Newsweek назвали 6 країн, які можуть виступити в цій ролі.

Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що операція ЗСУ в Курській області означає відсутність шансів на переговори про припинення війни, і доки територія не повернеться під повний контроль Москви, ні про яку дипломатію мови йти не може, згадують автори матеріалу.

При цьому на початку вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовлявся ніколи від переговорів з Україною, навіть після захоплення понад 1000 квадратних кілометрів у Курській області.

Деякі країни на різних континентах уже висловлювали своє бажання стати посередниками для того, щоб якнайшвидше завершити протистояння.

"Що стосується потенційних посередників, то країна повинна забезпечити відповідне місце для проведення мирних переговорів, мати потужну логістику, бути політично прийнятною для обох сторін і володіти значними дипломатичними службами", — заявив співробітник аналітичного центру LSE IDEAS при Лондонській школі економіки Вук Вуксанович.

Посередники в переговорах: хто може приєднатися

Австрія

Канцлер Австрії Карл Нехаммер писав на своїй сторінці в соціальній мережі Х, що Відень готовий підтримати справедливий і міцний мир на основі міжнародного права і може навіть виділити місце для діалогу.

При цьому директор Центру Європи та Євразії при Гудзонівському інституті Пітер Роуг зазначив, що Австрія може прийняти переговори, але не може формувати їх. Країна "занадто мала і їй нічого запропонувати", заявив він коментарі журналістам.

"Будь-які заяви, які зараз лунають з Австрії, пов'язані з федеральними виборами, які відбудуться наприкінці місяця. Партія свободи Австрії лідирує в опитуваннях і дуже критично ставиться до України, що пояснює деякі маневри", — заявив Пітер Роуг.

Угорщина

Сусідня з Україною країна критикує Захід за те, що військова допомога Києву продовжує здійснюватися. Сам прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається себе позиціонувати як політика, який нібито може покласти край бойовим діям.

У липні голова угорського уряду відвідав Київ, Москву і Пекін, де обговорював можливість припинення вогню до саміту миру. На початку цього тижня Віктор Орбан також заявив, що його "миротворча місія" триває і перший "ефектний" результат можна буде помітити вже у вересні.

При цьому Пітер Роуг переконаний, що йдеться лише про політичні ініціативи Будапешта, які спрямовані на те, щоб "набрати очки".

"Це не мирні пропозиції, які передбачають припинення бойових дій. Крім того, ворожість між Будапештом і Києвом робить Угорщину немислимим посередником на переговорах", — говорив експерт.

Бразилія, Китай, Індія

Разом із Бразилією, Китаєм та Індією Росія входить в організацію БРІКС, і Володимир Путін вважає, що перераховані вище країни цілком можуть стати посередниками, і вони постійно перебувають у контакті.

Вук Вуксанович водночас переконаний, що Китай, разом з Угорщиною, не зможуть виступити посередником у питанні проведення мирних перемовин, адже вони надто близькі з Росією, а США і зовсім не дозволять Пекіну роздобути "славу миротворця".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час нещодавнього візиту до Києва заявив президенту України Володимиру Зеленському, що готовий зіграти особисту роль у встановленні миру, і обом країнам доведеться шукати шляхи виходу з кризи. Вук Вуксанович зазначив, що Індія має капітал у вигляді хороших стосунків із РФ, а також позитивний візит в Україну, але немає інформації про те, чи захоче країна зіграти роль посередника і чи приймуть її інші.

"Індія, як держава, що не приєдналася в Південній Азії, не запропонує гарантій безпеки Україні, і ніхто не вірить, що Китай стримуватиме Росію від імені України в разі відновлення агресії", — висловив свою думку Пітер Роуг.

Туреччина

У своєму матеріалі Newsweek вказало на критику в бік Анкари через відхід від НАТО в бік Росії та Китаю. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що країна буде прагнути до членства в БРІКС через бажання приєднатися до очолюваної Пекіном і Москвою Шанхайської організації співпраці.

Туреччина вже виступала кілька разів у ролі посередника. Спочатку під час мирних переговорів у березні 2022 року, а пізніше допомогла гарантувати безпечне транспортування зерна з Чорного моря. Санкції проти Росії Анкара не запроваджувала, але постачала Києву різну зброю, серед якої безпілотники Bayraktar TB2.

"Можливо, Туреччина могла б організувати переговори, як це було під час ініціативи щодо зерна та обміну полоненими. Але це також потребуватиме активної участі Америки та Західної Європи, щоб щось серйозне закріпилося", — вважає Пітер Роуг.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський висловився щодо можливих переговорів із РФ. За словами президента України, зараз справжній мир не може мати альтернатив, і для такої позиції є дві причини.

10 вересня повідомлялося, що ЗМІ оприлюднили фрагменти "плану перемоги" Зеленського. Він передбачає проведення прориву в Курській області; "обмін територіями" (РФ має повернути окуповані території, а Україна має вийти з-під Курська); розв'язання економічних та безпекових питань і деталізацію заходів з боку Росії для припинення війни.