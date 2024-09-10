15% готові протестувати зі зброєю: ЗСУ проти будь-якого мирного плану з поступками територій, — WSJ

Журналісти зазначають, що українські військові проти підписання мирної угоди, з якою вони б не погодилися. За словами Володимира Дубовика, керівника одеського Центру міжнародних досліджень, будь-яке припинення вогню пов'язане зі значним політичним ризиком, а більшість українців вважатимуть це поганою угодою.

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Більшість громадян України, як і раніше, хочуть продовжувати опір військовій агресії РФ і повернути території, а президент України Володимир Зеленський каже, що хоче використовувати території Курської області як важіль на переговорах. Про це пише The Wall Street Journal.

Але одна ключова соціальна група зі скепсисом розглядає можливі переговори з РФ. Дослідження, що проводилося серед українських ветеранів і військових, показало, що тільки 18% вважають, що Україні слід намагатися завершити війну за допомогою переговорів — це найнижчий показник серед інших груп.

Ба більше, 15% солдатів і ветеранів кажуть, що приєднаються до збройного протесту, якщо Київ підпише мирну угоду, з якою вони не будуть згодні.

Андрій Білецький, командувач Третьої штурмової бригади, каже, що в західному суспільстві і серед українців спостерігається втома від війни.

"Це не найоптимістичніший період для України, але ніякої військової катастрофи не сталося. Ця війна не програна", — сказав він.

Питання про переговори він називає політичним і вважає, що не йому вирішувати, який вигляд має мати мирне вирішення військового конфлікту.

З військового погляду, за його словами, в України нема потреби йти на перемир'я. Втрати, яких Київ зазнав за минулий рік, він називає незначними, а також вказує на численні, за його словами, проблеми РФ: погано підготовлені військові, нестача офіцерів нижчої ланки, через що просування військ, як-от захоплення Авдіївки, були пов'язані з високими втратами.

Він вбачає велику небезпеку в зупинці війни та вважає, що Україні під силу відвоювати значні території.

Журналісти зазначають, що багато українських військових, які перебувають на службі відтоді, як Росія негласно вдерлася в Україну 2014 року, вважають, що президент РФ Володимир Путін використовує перерву тільки для того, щоб переозброїти російську армію, а потім продовжити вторгнення. Інші вважають, що в тому разі, якщо Україна просто вирішить поступитися територіями РФ, жертви побратимів виявляться марними.

Іван Панченко, 42-річний ветеран, який воював із 2014 року, а торік дістав поранення, сказав, що виступає проти будь-якого мирного плану, який передбачає територіальні поступки.

"Росія порушила десятки міжнародних угод за останні 30 років, угоди, укладені з ними, нічого не варті. Якщо ми хочемо тривалого миру, тоді знадобиться завдавати їм якомога більшої шкоди", — сказав він.

Опитування показують, що, хоча населення загалом ставиться скептично до угод із Путіним, багато хто — особливо молоде покоління — готовий прийняти поганий мир, щоб зупинити війну.

Алла Проніна, 33-річна вчителька із Запоріжжя, сказала, що почала замислюватися про переговори після торішнього контрнаступу. Її чоловік перебуває на передовій, і вона готова пожертвувати всією захопленою на сьогодні російськими військами територією заради миру.

Алла Проніна, вчителька із Запоріжжя

Але на подібні заяви зберігається табу. Після обстрілу дитячої лікарні в Києві минулого місяця популярна блогерка Настя Умка написала в соцмережах своїй 600-тисячній аудиторії, що люди хочуть миру, і що немає сенсу відновлювати кордони 1991 року. Після цього її викликали в СБУ.

Володимир Дубовик, керівник Центру міжнародних досліджень в Одесі, сказав, що зміни громадської думки можуть підштовхнути Зеленського до певної угоди.

"Та обставина, що люди, мабуть, готові до переговорів із Росією, — це вже велика зміна", — сказав він, додавши, що будь-яке припинення вогню пов'язане зі значним політичним ризиком.

За його словами, більшість українців вважатимуть це поганою угодою.

Продовження війни пов'язане і з політичними викликами для президента Зеленського, адже подальша військова підтримка багато в чому залежить від підсумків листопадових виборів у США.

Один з українських захисників каже, що в армії досі використовуються радянські підходи. За словами 37-річного бійця, який воює на сході, військових, які нещодавно прибули до його підрозділу з центру підготовки, вже наступного дня відправили до окопу, що, за його очікуваннями, пов'язано з високим рівнем втрат через брак досвіду.

"Ми все ще дотримуємося радянських інструкцій — не приділяємо уваги таким речам, як медпідготовка, які дуже необхідні під час війни", — зазначив він.

45-річний майор, який воює на сході України, каже, що уряд створив умови, за яких ті, хто справді вмотивований, не підуть на переговори, а ті, хто не воює, ухвалюватимуть рішення.

Водночас Білецький каже, що складно всю 37-мільйонну націю одягнути в зелене і відправити в окопи.

Полковник Андрій Білецький

"Ми не можемо зупинити життя", — сказав він. Але все ж військовий вважає, що багато проблем вирішуються за рахунок якісної підготовки новобранців.

"Коли погано підготовлений не знає, що трапиться під час війни, як він буде виконувати свої завдання, рятувати своє життя і своїх побратимів, він боїться. І це зрозуміло. У підготовленого солдата куди менше страху", — пояснив полковник Нацгвардії.

Нагадаємо, що ЗСУ повернули позиції під Сіверськом, а захоплення росіянами острова в дельті Дніпра не підтвердилося.

Також повідомлялося, що США офіційно підтвердили передачу Іраном ракет РФ.